Irigykednek a románok, hogy elhappoltuk előlük a BMW-t

Úgy vélte, Romániában jól képzett és olcsóbb munkaerő van a járműiparban, mint Magyarországon, de ez már nem elég, hiszen a fejlett infrastruktúra is szükséges ahhoz, hogy a befektetőket meggyőzzék, márpedig ezen a téren a közeljövőben nem látszik lényeges változás Romániában, hiszen az idén is csak mintegy 30 kilométer új autópályát nyitottak meg.

A Ziarul Financiar című gazdasági-pénzügyi napilap szerint a német beruházó rövid listáján Románia is szerepelt, az újság úgy tudja,, de a beruházó végül Magyarországot választotta.Daniel Anghel, a PWC Románia üzleti és befektetői tanácsadó cég járműipari részlegének vezetője a lapnak elmondta: Romániának komolyan kell vennie az autóipari befektetők jelzéseit, hiszen az utóbbi időben az országot már nem veszik számba komoly beruházási célpontként.Emlékeztetett, hogy a Mercedes és az Audi is úgy döntött, Magyarországon bővíti gyártókapacitását. Anghel szerint sokat nyomott a latban a BMW döntésében a debreceni városvezetés professzionalizmusa és helyi fejlesztési stratégiája, valamint Magyarország befektetői politikája.A Mediafax hírügynökség emlékeztetett, hogy Románia újabb lehetőséget szalasztott el, miután 2008-ban és 2018-ban is alulmaradt Magyarországgal szemben, amikor a Mercedes Kecskeméten gyárat nyitott, majd tíz évvel később úgy döntött, hogy ugyanott építi meg második üzemét is. A lap szerint RomániánakA Hotnews.ro hírportál elemzésében azt emelte ki, hogy Magyarország harminc éve folyamatosan tesz azért, hogy most az autóipar egyik vezető országa legyen Európában. A portál kiemelte: Romániát csak a Renault és a Ford választotta, de olcsóbb kategóriájú autókat állítanak elő, mint a magyarországi gyártók. A portál szerint Románia csaknem negyedszázadnyi lemaradása Magyarországhoz képest továbbra is érezhető, legalábbis a járműiparban biztosan.