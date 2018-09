Ismét emelkedéssel próbálkozhat a Richter, de a Molra is érdemes figyelni

Mol

Az USA és Kína által kivetett importvámok ellenére is felfelé kapaszkodtak ma az európai tőzsdék, miután a csökkenő kereskedelmi háborús bizonytalanság képes volt a javítani a részvénypiaci hangulatot. A hazai részvényindex bár a nap első felében lefordult, a javuló részvénypiaci hangulattal párhuzamosan immár a magyar tőzsde is emelkedik, a BUX 160 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek, az OTP 0,2, a Magyar Telekom 0,3, míg a Mol árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, míg a hazai nagypapírok közül a Richter teljesít a legjobban, a gyógyszergyártó árfolyama 1,1 százalékkal került ma feljebb.A Mol árfolyama az elmúlt hónapok folyamán kitartatóan emelkedett, az olajvállalat részvényei leküzdötték a rövid távú csökkenő trendvonalat és a 200-napos mozgóátlagot is, azonban a 3000 forintos szint közelében kifulladt a vételi erő és az árfolyam lefordult. A lejtmenet azonban kifulladt a csökkenő trendvonal közelében, az árfolyam pedig ismét emelkedéssel próbálkozott meg az elmúlt napok folyamán. A folytatás is legalább ilyen izgalmasnak ígérkezik, mivel az árfolyam újra a 200-napos mozgóátlag felett jár, és amennyiben sikerül a 2890 forintos szint felett bezárnia, a Mol ismét a szeptemberi, 2988 forintos lokális csúcsot veheti célba.

OTP

Az elmúlt hónapok oldalazása után nagyot esett az OTP a múlt héten, a lejtmenet ezután is folytatódott, és a bankpapír árfolyama lefelé tört ki a kereskedési sávjából, bár ezt követően gyorsan vissza is húzták a papírt. A korábbi hónapok kereskedési sávjának alját jelentő 9840 forintos szint letörése esetén az árfolyam a 9615 forintos támaszt, majd a 9500-as szintet vehetné célba a későbbiekben. Felfelé mindemellett a 10 202 forintnál található 50-napos mozgóátlag, majd a 10 570 forintos sávtető jelentenek ellenállásokat az OTP számára.

Richter

A Richter július közepétől szeptember elejéig nagyot emelkedett, és a gyógyszergyártó részvényei áttörték az 5500 forintos ellenállást is, a papírnak azonban nem sikerült az 5500-as szint felett megkapaszkodnia, az árfolyam lefordult és az elmúlt hetek már az esésről szóltak. A Richter a rövid távú, emelkedő trendvonal letörése után egészen az 5000 forintos szintig esett, ahonnan visszahúzták a papírt. A Richter azonba ma már ismét az 50-napos mozgóátlag fölé tudott kapaszkodni, amennyiben sikerül felette bezárnia, azzal további tér nyílhat meg az árfolyam emelkedése előtt.

Magyar Telekom

Az elmúlt hét első felében látott lecsorgást az 50-napos mozgóátlag állította meg, ezt követően a Magyar Telekom árfolyama ismét felfelé kapaszkodott. Amennyiben tovább tud emelkedni az árfolyam, a 416 forintos ellenállás szignifikáns áttörése nyithatná meg az utat a további emelkedés előtt, ebben az esetben a májusban hagyott rés aljánál található, 430 forintos ellenállás jelentené a következő megállót. Lefelé pedig első körben az 50-napos mozgóátlag, majd a 400 forintos szint jelent támaszt a Telekom számára.