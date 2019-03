1 milliárd dollárból fejleszthet önvezető autókat az Uber

A Softbank Visions alapja és más befektetők konzorciuma (legalább egy meg nem nevezett autógyártó), kisebbségi részesedést vásárolhat az Uber 5-10 milliárd dolláros értékeltségű önvezető autós részlegében.Az előrehaladott állapotban lévő tárgyalások ellenére még mindig elképzelhető, hogy nem szállnak be a befektetők az Uber részlegébe, a befektetés részleteiről jövő hónapban születhet megegyezés.Az Uber számára jól jönne a befektetés a meglehetősen drága és ambiciózus fejlesztésekre, 2017-ben 750 millió dollárt toltak az önvezető autók fejlesztésére, 2018-ban már visszavágták valamennyire a részleg költségvetését. Az Uber egyébként IPO-ra készül május-június magasságában, a teljes cég értékeltsége elérheti a 120 milliárd dollárt is.Tavaly a Toyota fél millió dollárral szállt be az Uberbe, hogy együtt fejlesszenek önvezető autós technológiát, akkor 72 milliárd dolláros értékeltség mellett tudtak beszállni a cégbe. Az együttműködés keretében az Uber adja az önvezető rendszerét, míg a Toyota vezetéstámogató megoldásokkal szállt be a közös munkába.