10 világmegváltónak hitt startup, ami milliárdokat égetett el, majd bedobta a törölközőt

Beepi

Fotó: Wikimedia Commons

Quixey

A Beepi egy Tinderszerű alkalmazást futtatott, amely autóeladókat és potenciális vásárlókat hozott össze, tavaly februárban ment csődbe. A Fair.com és a DGDG is meg akarta venni a startupot, de végül elvetették az ötletet, a cég így forráshiány miatt beszüntette működését. Amikor legjobban ment az üzlet, 560 millió dollárra értékelték a céget, mintegy 150 millió dollárnyi befektetői tőkét tudtak bevonni négyéves működésük alatt.

Fotó: Wikimedia Commons

Yik Yak

A Quixey egy olyan keresőmotort üzemeltetett, melyen keresztül alkalmazásokra lehetett rákeresni, nyolc éves működése alatt viszont nem sikerült annyi ügyfelet szereznie, amiből meg is tud élni a cég. Már 2016-ban is düledezett a vállalat, mintegy vészhelyzeti intézkedésként le is cserélték az alapító-vezérigazgatójukat, Tomer Kogant, de az egykor 600 millió dollárra értékelt céget nem sikerült kihúzni a gödörből. 133 millió dollárnyi befektetői tőkét égettek el.

Fotó: Shutterstock

A Yik Yak egy közösségi médiafelület volt, melyet anonim módon lehetett használni. Ezt a tulajdonságot sok fiatal arra használta, hogy diáktársait névtelenül zaklassa, amiért rövid időn belül gyakorlatilag kiürült a platform. Tavaly áprilisban szántották be az egykor 400 millió dollárt érő céget, a Square nevű fizetési cég viszont az üzemeltető csapatot felszerelésükkel együtt megvette 3 millió dollárért.