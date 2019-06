16 országban indult el az Apple Pay a Revolutnál

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Az első 20 jegy nagy kedvezménnyel kapható!

Piaci forrásból úgy tudjuk, az Apple-lel kötött szerződés értelmében a bevezetéskor egy darabig, nagyjából egy hónapig az OTP-nek kizárólagosságot biztosítottak. Ebből úgy gondoljuk, valószínűleg csak ezért nem indult még el itthon a revolutos Apple Pay.

Május végén több olvasónk is jelezte, hogy állítólag fizetni tudtak Apple Wallethez csatolt Revolut kártyával, ezzel lényegében az OTP Bank után a brit székhelyű fintechcég lett a második, amely implementálta hazánkban is a rendszert. A hír rövidesen azután röppent fel, hogy a Revolut forintos szolgáltatását is hosszas várakozás és ígérgetés után végre elindította Magyarországon.A hivatalos indulásra viszont mint kiderült, valójában nem került sor. Olvasóinktól úgy tudjuk, hogy a Revolut automatikusan törli az Apple Paybe feltöltött kártyákat, mondván, hogy még nem indult el hivatalosan ez a szolgáltatáselem Magyarországon.Most a Revolut bejelentette, hogy 16 országban elérhető már revolutos kártyával is az Apple Pay, ezek az országok: Nagy-Britannia, Franciaország, Lengyelország, Csehország, Spanyolország, Olaszország, Írország, Belgium, Ausztria, Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, Izaland.