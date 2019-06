2,4 milliárd dollárt ér már a 3D nyomtatós ifjú titán

A gyártás forradalmasításáról is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A Carbon most az első Advanced Development Facility névre hallgató automatizált gyárának beüzemelésén dolgozik, ezen kívül algoritmusalapú gyártási projekteket, flotta-monitoringot, digitális minőségellenőrzési és automatizált jogi megfelelési rendszereket is építene. Ezen kívül a vállalat felhőalapú gyártási szoftverét, a Digital Manufacturing Cloudot is fejlesztené."A Carbon Platformnak köszönhetően, melyet a Digital Light Synthesis technológiával üzemeltetünk, a vállalatok végre szakítani tudnak a hagyományos polimer-előállítási módszerekkel és olyan sebességgel, olyan volumenekkel tudnak dolgozni, melyekkel soha korábban" - mondta Joseph DeSimone.A Carbon együtt dolgozik már többek közt az Adidasszal, a Forddal és a Lamborghinivel is. A mostani forrásbevonási körüket a Madrone Capital Partners és Baillie Gifford vezette.