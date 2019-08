3 milliárd forintot kapott befektetőktől egy magyar járműkommunikációs startup

A tőkebefektetést a Karma Ventures és a Samsung Catalyst Fund vezetésével a Partech, az Inventure, a Credo Ventures és a magyarországi Day One Capital hajtotta végre.A Commsignia közölte, a tőkebefektetésből elsősorban fejlesztői bázisuk növekedését finanszírozzák, több mint 100 új, magas hozzáadott értékű munkahely létrehozását tervezik. Az 50 munkavállalót foglalkoztató magyar cég fő profilja a járművek és az azokat körülvevő infrastruktúra közötti kommunikációt lehetővé tevő szoftveres és hardveres megoldások, melyeket elsősorban okosváros projektekhez és autóipari felhasználásra fejlesztenek. Saját szoftver- és hardvertermékei az autók és az infrastruktúra közötti információcserét megvalósítva lehetővé teszik, hogy a járművek jóval több információval rendelkezzenek a közvetlen környezetükről, felhasználva több forrásból - a jelzőlámpák, közlekedési kamerák, többi jármű szenzorai - érkező adatokat.A közleményben kiemelték, hogy jelentős kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységet végeznek, a cég számos konzorciumnak tagja, a szabványosítási folyamat aktív résztvevője. Példaként említik, hogy vezető autógyártókkal és autóipari beszállítókkal dolgoznak együtt, de az ő megoldásuk szolgáltatja például egy önvezető busz számára a közlekedési információt Las Vegasban az okosváros fejlesztésnél, mely alapján a fedélzeti rendszer döntéseket tud hozni.Kovács József, a Commsignia vezérigazgatója a közleményben elmondta, a befektetést növekedési terveik megvalósítására fogják felhasználni.A V2X (járműkommunikációs) technológiával lehetővé válik, hogy az autók fizikai látótávolságukat jóval kiterjesszék, és azonnal értesüljenek a környezetükben zajló, a pályájukat befolyásoló eseményekről azáltal, hogy akár az infrastruktúra, vagy egy másik jármű érzékeli azokat. A közlekedés kooperatívvá tételével a szereplők jóval több információhoz jutnak, így elkerülhetővé válik például egy piros lámpa figyelmen kívül hagyásából kialakuló baleset, biztonságosabbá válhatnak akár a vasúti kereszteződések is - írják a közleményben.A cég már két korábbi befektetési körön van túl, az első befektetés a PBG és a Traction Tribe nevéhez fűződik, őket olyan befektetők követték, mint a Day One Capital, a Credo Ventures, a Power Angels és a Hana Investments - tájékoztatott a Commsignia.A cég az elmúlt években folyamatosan növelte bevételeit, a 2018-as évet 314 millió forintos bevétellel zárta, mely 34 százalékkal több, mint a megelőző évben. A cég jelenleg 50 főt foglalkoztat, döntéshozatali és fejlesztési központja Budapesten van.