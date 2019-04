40 millióan használják már a Venmót

A fizetési rendszerekről is lesz szó a Portfolio Financial IT and Disruptive Techologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A PayPalhez tartozó Venmo által lebonyolított fizetési volumen is jelentősen nő, 2019 első negyedévében 21,3 milliárd dollárnyi megbízást teljesítettek, ami 73%-os növekedést jelent.A Venmót a fiatalabb generáció használja arra, hogy egymás közt bonyolítsanak le fizetéseket, egyelőre viszont még nem működik nyereségesen. A PayPal most azon ötletel, hogy szerezhetne bevételt a tranzakciókból, melyért egyelőre nem számít fel semmilyen díjat, a kivitelezés költségeit így lényegében átvállalja az ügyfelektől.Az appnak egyébként több felhasználója van, mint a nagy amerikai pénzintézetek appjainak, a Bank of America appját 37 millióan, a Wells Fargo appját 29,8 millióan használják. Egyedül a JP Morgannek van több app-használója; a legnagyobb amerikai pénzintézet 51 millió digitális ügyféllel büszkélkedhet.