A bankok szép csendben elveszítik ügyfeleiket a digitalizáció miatt

A digitális átalakulás és az új üzleti modellek megjelenése miatt egyre nagyobb a szakadék a termékfejlesztés és a termékértékesítés között a bankszektorban. Mivel a belépők már elsősorban a digitális platformokon célozzák meg az ügyfélkör nagyobb részét és a jövőben még nagyobb tömegben tudják értékesíteni szolgáltatásaikat, a kereskedelmi bankok komoly döntésekre kényszerülnek: közvetlen kapcsolatban maradnak-e az ügyfelekkel - a szükséges technológiai fejlesztéseket követően - vagy elsősorban termékszakértői szerepet vállalnak a jövőben.A kereskedelmi bankok nagyon is tudatában vannak hiányosságaiknak. Amikor a bankszektor leginnovatívabb szereplőit kereste a Roland Berger friss felmérése akkor mindössze két százalék említette a hagyományos bankokat, 47 százalék pedig a technológiai óriásvállalatokat. Amikor pedig azt kérdezték, hogy kik járnak élen a banki platformok kialakításában, a kereskedelmi bankokat a negyedik helyen említették (44%) - a technológiai óriások (80%), a direkt bankok (68%) és a fintech cégek után (65%). Ettől messze van a közvetlen banki ügyfélkiszolgálás jövőképe.Az idő szorít, ahogy azt más iparágak példája is mutatja, ahol a digitalizáció gyökeres változást okozott. A légitársaságok például gyakran már nem is árusítanak jegyet, inkább hagyják, hogy innovatív platformok értékesítsék járataikat. Hasonló fejlődés zajlik a bankszektorban is, ahol- és ez a szám gyorsan növekszik.