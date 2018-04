A bitcoinosok a világ legnagyobb adócsalói?

250 ezer emberből mindössze 100-an vallottak be kriptopénzből származó jövedelmet az Egyesült Államokban, vagyis az emberek csupán 0,04 százaléka tett így. A Credit Karma meglepő adataiból joggal következtethetünk arra, hogy sokan titkolják el kriptopénzes jövedelmüket az adóhatóság elől.2017-ben több mint 13-szorosára emelkedett a bitcoin árfolyama, papíron 500 milliárd dollárral emelkedett a teljes kriptopiac értéke. Az amerikai háztartások mindennek következményeként 25 milliárd dollárnyi adózandó tőkejövedelemre tettek szert - becsüli a Fundstrat Global Advisors tanácsadócég kutatási vezetője, Tom Lee.Ugyanakkor az év elején 13 250 dollárról induló bitcoin ma már csak 8140 dollárt ér a Coinbase kriptotőzsdén, vagyis közel 40 százalékkal került lejjebb. Egy példával élve ez azért jelent gondot, mert akik tavaly komoly adózandó jövedelemre tettek szert, de nem szálltak ki a befektetésükből, azoknak most nincs is miből kifizetni a tavaly papíron keletkezett, de nem realizált tőkejövedelmük utáni adót.A magyarországi kriptoadózásról alábbi cikkünkben számoltunk be: