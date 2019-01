A cégvezetők szerint hatalmas újítás a blockchain, de alig hajlandók foglalkozni vele

A közép-kelet-európai régióban a vállalatvezetők több mint fele úgy gondolja, hogy a blockchain túlértékelt, 45%-uk szerint viszont ettől függetlenül komoly áttörést jelent a technológia az iparágban, versenyhátrányt jelent, ha valaki nem alkalmazza. Főleg az energia, technológia, média és telekommunikációs szektorban működő cégek vezetői félnek a lemaradástól, de a pénzügyi szektor képviselőinek fele is fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a blockchainnel.A szép számok ellenére a KKE-régióban elég kevés vállalat foglalkozik ténylegesen a technológiával, a válaszadók alig 1%-a gondolja úgy, hogy nincs akadálya a DLT-rendszerekbe való befektetéseknek. Főleg a szakemberhiányt és a szabályozói kihívásokat emlegetik, mint nehézség. A cégek alig negyede költ most blockchainfejlesztésekre, 2019-ben viszont 30%-uk tervez legalább 100 000 eurót erre a célra fordítani.Mindezek ellenére a cégvezetők 2/3-a szerint a blockchaint széles körben is adaptálni fogják, számos iparágat felforgat majd, nem csak a fizetési rendszereket.