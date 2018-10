A kínai internet főcenzora bűnösnek vallotta magát

Lu Vej elismerte, hogy összesen 32 millió yüan (1,3 milliárd forint) kenőpénzt fogadott el, és megbánását fejezte ki az ügy kapcsán.A kínai kibertér-igazgatási hivatal vezetőjeként Lu feladata az volt, hogy szigorítsa a belföldi kibertér feletti ellenőrzést, gyakorlatba ültetve a kínai kommunista párt (CCP) álláspontját arról, hogy a kormánynak jogában áll szűrni és cenzúrázni a belföldi internetet. 2013 óta betöltött pozíciójából 2016 júniusában távolították el. Miután tavaly novemberben eljárás indult ellene, a kommunista pártból is kizárták, noha korábban a párt központi bizottsága sajtóosztályának vezetője is volt.Lu szigorú biztonsági ellenőrzéseket követelt meg a külföldről importált technológiai cikkekre vonatkozóan, és intézkedéseivel számos külföldi internetes vállalat és közösségi alkalmazás(köztük a Facebook) számára tette lehetetlenné a kínai interneten való megjelenést a társadalmi stabilitás megőrzésének zászlaja alatt.Kínában az internetfelhasználók száma eléri a 700 milliót, az online tartalmat azonban szigorúan cenzúrázzák, különös tekintettel a politikai tartalomra, továbbá a szerencsejátékkal, kábítószerekkel és pornográfiával foglalkozó oldalakra.Lu Vej pályáját a Hszinhua kínai állami hírügynökségnél kezdte, ahol a 1990-es években kezdett újságíróként a dél-kínai Kujlin városban, majd 2004-re az ügynökség alelnöki posztjáig küzdte fel magát. 2011 és 2013 között pedig Peking polgármesterhelyettese volt. 2015-ben az amerikai Time magazin a világ száz legbefolyásosabb embere közé sorolta. Az ellene felhozott vádak szerint Lu a 2002 és 2017 között betöltött pozícióival visszaélve jutott kenőpénzekhez.Hszi Csin-ping kínai elnök hat évvel ezelőtt széleskörű korrupcióellenes kampányt hirdetett, melyet azonban megfigyelők szerint úgy alakítottak ki, hogy Hszi egyúttal politikai ellenlábasaival is leszámolhasson.