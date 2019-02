A technológia, ami alaposan felforgathatja Magyarország iparát

Ezeket az adatokat egy dolog előállítani, valós időben ki is kell értékelni. Mindennek alapja az előfeldolgozás és a megfelelő sebességű kommunikáció megteremtése (edge computing, G5). Ilyen nagymennyiségű adat strukturálása és valós idejű kiértékelése is innovatív megoldásokat igényel. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás az egyetlen hatékony megoldás az adatok kiértékelésének és a döntések támogatásának. Mindenekelőtt azért, mert az alkalmazások nagy részénél algoritmusokkal nehezen leírható, hogy mit keressünk, mi az elvárt cél. Egy teniszező játékának elemzésén, vagy egy úszó kartartásának analizálásán olimpia múlik, de a vizsgálat előtt nehéz megmondani, mi a helyes eredmény. Az ipari gyártástechnológiában éppen ez a nehéz. A megfelelő anyagszerkezet megtalálása és az előállítás módjának optimalizálása pont ilyen elemzési kérdés, ahol nem az olimpiai arany, hanem a piacvezetés a cél. Mérnöki szemmel minden építőkocka adott. A kép kezd összeállni, hogy egy érthetőbb, kontrolálhatóbb és hatékonyabb új világot építsünk. Már csak egy kérdés maradt: miért nem terjed olyan ütemben a technológia alkalmazása, mint azt az üzleti előnyök láttán várnánk. A Gartner kutatása alapján a szenzorok robbanásszerű kitelepítésével az eszközök száma 2020-re megháromszorozódik, sőt az eszközök okozta kommunikációs boomot az Ericsson ötszörösére prognosztizálja 2020-ra.Míg a konzumer világ idejekorán ráérzett az üzleti előnyökre, és a mai napra már az "okos" szó nélkül nehéz eladni valamit, addig a legígéretesebb szegmensek, a gyáripar, az energiaipar és az egészségügy, még ízlelgetik az alkalmazás lehetőségét. Egy biztos, a szakértők szerint az IoT-megoldások alkalmazása napjainkban három trendet követ. A vállalatok egyrészt kezdik felfedezni, hogy a begyűjtött információkkal mérhető gazdasági előnyre tehetnek szert. Másrészt más újgenerációs technológia alkalmazásával (többek közt mesterséges intelligenciával, edge computinggal, vagy épp 5G-vel) a társaságok az optimális működés eddig sosem látott szintjét érhetik el. Emellett a helyhez kötött, úgynevezett edge eszközökön való adatfeldolgozás jelenleg reneszánszát éli. Mégis ebben a szegmensben még várat magára az áttörés.Kutatások szerint az emberi tényező itt sem átléphető. Míg egy olimpiai arany nem sikerül, addig nem történik semmi különös. Ha egy okos épületben a hőmérséklet leesik, mert a súlyérzékelők rosszul számították ki a szükséges hőmennyiséget vagy páratartalmat, még az is csak költség. Ha egy önvezető autó hibás döntések miatt balesetet okoz, az már életeket követelhet.Így a szakemberek inkább hisznek más szakértőknek vagy a kipróbált módszereknek, mint egy gép által elemzett adathalmaznak. A robotikában ez a beszélgetés már számos jól megírt tanulmányt eredményezett. Arra viszont kevesen vannak felkészülve, hogy jelzőlámpákat, csatorna és vízhálózatokat olyan szenzorok vezéreljenek, amelyek hibázhatnak; de ezt a hibát, amíg károkat nem okoz, csak és kizárólag matematikusok láthatják át. Éreztük-e már, hogy a navigációs eszközünk forgalom alapú tervezését felül kellene bírálni, "mert tudunk egy rövidebb utat"?Amíg ez a kiszolgáltatottság-érzés fennáll a számítástechnikával szemben, addig az IoT technológia felhasználása az úgymond hagyományos utat követi. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok a megoldást leginkább a hatékonyságnövelés, a folyamatautomatizálás, valamint a fenntartási költségek csökkentése végett alkalmazzák.Ennek köszönhetően a szenzorokon beáramló információkat a vállalati stratégiába még inkább illeszkedve és azt maximálisan támogatva tudják kezelni az üzemeltetés és az innováció között rejlő működési horizontot.Az elterjedés ütemének okait tovább kutatva megállapítható, hogy annak ellenére, hogy a dolgok internete az ajtón kopogtat, nemzetközi felmérések is bizonyítják, hogy a vállalati döntéshozókEz csak az emberi tényező. A másik az eszköz oldal. Hogyan lehet a régi, elavult rendszereket "felokosítani", mert a gyártástechnológia számos esetben nem teszi lehetővé a gyors cseréket. Ha egy beruházás évtizedekre készült, nem lehet terv előtt hozzányúlni. Egy metró forgalomirányítási rendszerét nem lehet évente frissíteni, de egy kohó folyamatirányítása sem lecserélhető egykönnyen. Ezt továbbgondolva jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akinél már vannak hálózatba kötött eszközök, de gyarapítaná a rendszert, nem ütközik-e kompatibilitási problémákba. Ahány fejlesztő, annyi féle megközelítés és megoldás létezik az IoT technológiához, ami azt eredményezi, hogy a kibocsátott eszközök zárt rendszere miatt sokszor alkalmatlanok más típusú érzékelőkkel való kommunikációra. Ebben van még hova fejlődni, viszont az eszközök közti információáramlást hatványozottan felgyorsító, és a hamarosan hazánkba is begyűrűző 5G hálózat soha nem látott lehetőségeket teremt az IoT felhasználásánál, amit vétek lenne nem kihasználni.Vannak, akiket a technológia kapcsán biztonsági kérdések aggasztanak, vagy az adatok kiszivárgásától, manipulálásától tartanak. Ezek a kockázatok megfelelő védelmi intézkedéssekkel megelőzhetők. Az IoT terjedését leginkább nem technológiai tényezők gátolják, hanem hogy a társaságok jelentős része még nem képes integrált rendszerekben gondolkodni, ahol az ICT nem csak az irodai munka része, hanem a gyártást és üzemeltetést is átszövi.Az ipar 4.0 olyan versenyelőnyt jelent egy társaságnak és a gazdaságnak, hogy kénytelenek lesznek megoldást találni a technológia elterjedésére. A vezetői és szakértői aggodalmak edukációval, helyes tervezéssel és az alkalmazási lehetőségek számbavételével belátható módon rendezhetők. Szenzorfejlesztés és a régi eszközök felokosítása a technológiai szállítók munkája által hatalmas léptekkel halad. Ami nagyobb figyelmet érdemel, az a szabványosítás és a felhasználás módja szerinti valós idejű mesterséges intelligencia alapú adatfeldolgozás (kiértékelés). Ez a helyes adaptálás négy pillére, amit már számos adat alátámaszt. Ezek alapján megérthető és megszelídíthető az IoT,