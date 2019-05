Aggódik Európáért Kína egyik leggazdagabb embere

Ha azt hiszed, hogy a technológiai forradalom egy probléma, akkor sajnálom, de azt kell mondanom, a probléma csak most kezdődik. Ha azt hiszed, hogy egy lehetőség, akkor a lehetőség még csak most kezdődik. Minden a hozzáállástól függ. Ha az aggodalom jellemzi most a hozzáállásod, akkor mindig csak aggódni fogsz

Jack ma szerint aggodalomra ad okot, ahogy az EU egyre szigorúbb szabályokat állít fel a technológiai cégekkel szemben.Minden, amit csinálnak, tele van szabályokkal és törvényekkel. És bármin is kezdenek el gondolkodni, aggodalom lesz a vége. Márpedig ha aggódnak, jönnek a szabályok és a törvények - mondta a milliárdos üzletember egy párizsi technológiai konferencián.Hozzátette azt is,hogy aggódik Európáért és nem érti, hogy ha Afrika és Ázsia nem aggódik, akkor Európa miért teszi. Szerinte például túlzó az is, ahogy az EU-ban igyekeznek leszabályozni a mesterséges intelligenciát, hiszen ennek számos pozitív oldala van.- tette hozzá.