Alternatív pénzügyi világ épül a világ túloldalán

A délkelet-ázsiai "Uber", vagyis a térségben utazásmegosztással és ételszállítással is foglalkozó Grab egy ideje már pénzügyi leánycéggel is rendelkezik, ez a Grab Financial. A Grab az appján belüli és személyek közötti fizetési szolgáltatások mellett mostantól online mobilfizetési szolgáltatást is nyújt, a GrabPay-ben nyilvántartott egyenleg terhére fizethetnek a felhasználók.A cég egy másik új szolgáltatást is elindított, fogyasztási mikrohitelezéssel is foglalkozik: a GrabPayjel végrehajtott vásárlásokat elég hónap végén, egy összegben kifizetni. Ez utóbbi szolgáltatás első körben Szingapúrban lesz elérhető, később terjesztik ki a többi piacra is.A cég a bejelentés mellett azt is megemlítette, hogy egy online biztosítási piactér elindítását tervezik vállalkozók számára áprilisban, amely a Zhong An nevű kínai digitális biztosítóval kötött partnerségben jön majd létre. A Grab tavaly a Credit Saison nevű japán pénzügyi szolgáltatóval kötött partnerséget, hogy hitelezési szolgáltatásokat indítsanak el a régióban. Szingapúrban működőtőke kölcsönöket is adnak kisvállalkozásoknak, míg más piacokon hitelezési licecenc beszerzését tervezik. A Toyota autógyártó egyébként tavaly júniusban 1 milliárd dollárral szállt be a cégbe.