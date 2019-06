Amerikában is elindul a Monzo

Tegnap jelentette be a Monzo, hogy megnyitja kapuit Los Angelesben és más amerikai nagyvárosokban is. Nagy fába vágták a fejszéjüket, hiszen Amerikában minden egyes államban külön működési engedélyt kell kérniük, ráadásul olyan erős konkurenciájuk van, mint a PayPal vagy a tech-szektorban erősítő hagyományos bankok.Kihívást jelent az is, hogy míg Európában 2017 óta rendelkeznek banklicenccel, ezt az USA-ba nem tudják útleveleztetni, így ezt is meg kell szerezniük, mielőtt teljes körűen megnyitják szolgáltatásaikat. Egyelőre áthidaló megoldásként az ohiói Sutton Bankkal lépnek majd partnerségre.A Monzónak jelenleg 2 millió felhasználója van, akik elsősorban azért mentek a bankhoz, mert egy könnyen használható, olcsó bankolási alternatívát kínál. Jelenleg körülbelül 1,3 milliárd dollárt ér.A Monzóról itt írtunk: