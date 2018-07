Amerikában terjeszkedne a gigantikus kínai techcég

A WeChat Pay segítségével a WeChat felhasználói felmutatnak egy vonalkódot az eladónak, melyet ő beszkennel és így rendezi a tranzakciót a vásárló. Kínában nagyon népszerű a szolgáltatás, a WeChat 1 milliárd felhasználójából úgy 800 millió használja. Erről itt írtunk:A Tencent terjeszkedése során várhatóan nem fogja a helyiek ízlésének megfelelően személyre szabni a szolgáltatást, hanem inkább azokat a kínai turistákat segítené, akik külföldön tartózkodnak. Vagyis továbbra is szükséges lenne egy kínai bankszámla ahhoz, hogy a WeChat Payen keresztül fizessen valaki, akkor is, ha például Amerikában teszi ezt.A WeChat Payt már most is számos reptér duty free boltjaiban elfogadják, viszont várhatóan júliustól már "egy csomó" kereskedőnél lehet majd használni országszerte a fizetési módszert - mondta Jin Dzsie, a WeChat Pay terjeszkedésért felelős igazgatója."Az első lépés az lesz, hogy kiválasztunk pár üzletet, amely népszerű kínai turisták körében, például híresebb boltokat és éttermeket, majd keresünk pár kisebb vállalatot is, például szupermarketeket, szállítási cégeket, ruhaboltokat," mondta a vezető.Dzsie hozzátette: nem aggódik az amerikai-kínai kereskedelmi háború hatásaitól, mert szerinte az amerikaiaknak is jó, ha lehetőséget nyújtanak vagyonosabb kínai turistáknak is, hogy náluk költsenek pénzt.