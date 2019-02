Angela Merkel a Facebookon búcsúzik

A kancellár beszélt arról is, hogy tevékenységét továbbra is nyomon lehet majd követni a német kormány Facebook-oldalán, vagy az Instagram üzenetküldő szolgáltatáson. Íme a videó:Több mint 2,5 millió felhasználó lájkolta eddig a német kancellár oldalát, amely a 64 éves kereszténydemokrata politikusnő munkássága mellett személyes információkat is tartalmaz, így például az, hogy Richard Wagner német zeneszerző és a brit Beatles együttes kedvencei közé tartoznak. A mikroblogon osztotta meg azt az információt is, régóta arról álmodik, hogy egyszer a transzszibériai vasúttal Moszkvából Vlagyivosztokba utazzon.Merkel népszerűségét mutatja, hogy 2,5 millió követőjével megelőzte európai szövetségesét, Emmanuel Macron francia elnököt, akinek Facebook-oldalát 2,3 millióan követik, s jócskán túlszárnyalja Theresa May brit miniszterelnök 503 ezer követőjét a közösségi oldalon.Angela Merkel október végén jelentette be, hogy befejezi pártvezetői tevékenységét, a kormányfői tisztséget pedig legfeljebb a hivatali ciklus végéig, 2021 őszéig tartja meg és utána visszavonul a politikából.Búcsúvideójának feltöltését követő percekben különböző nyelveken, válaszbejegyzések százai özönlötték el mikroblogját. Az üzenetek jelentős része a kancellár 2015-ben hozott döntésével foglalkozott, amellyel megnyitotta Németország határait a szíriai menekültek százezrei előtt.