Ausztráliában terjeszkedik a Revolut

A startup először annak a 20 000 ausztrálnak nyílik meg, akik feliratkoztak egy várólistára, később majd széles körben is elérhetők lesznek.Új szolgáltatásokat egyelőre nem kínál a Revolut, viszont gyorsabb pénzváltást és ügyfélbarát árfolyamokat ígér a helyi felhasználóinak. A Revolut banki középárfolyamon vált devizát, a nemzetközi pénzküldés pedig ingyenes az app felhasználói közt.A Revolut Melbourneben irodát is nyitott, de kisebb csapatokat működtet majd Sydneyben és Perthben is. Körülbelül 30 embert terveznek felvenni az év végéig.Összesen jelenleg ötmillió ember használja a Revolutot, a startup 2015-ben indult. Körülbelül 1,7 milliárd dollárt érhet, miután összesen 336 millió dollárnyi tőkét vontak be befektetőktől.