Ausztria hamarosan blockhaines kötvényaukciót rendez

Egy osztrák bank, az Österreichische Kontrollbank (OeKB) egy olyan szolgáltatást indított el, amely a kötvényaukciók tranzakcióinak hitelesítését végzi el, és elmenti az adatokat egy blokkláncon.A blockchain alapú adathitelesítés egy olyan titkosítási eljárással működik, amely egy egyedi elektronikus ujjlenyomatot a dokumentumoknak. Ez az "ujjlenyomat" egyértelműen megmondja, melyik dokumentum tartozik hozzá, de nem lehet belőle kiolvasni az eredeti dokumentum egyetlen adatát sem. Így az eredeti dokumentumokat az OeKB központi rendszerében biztonságosan tárolhatják, és ezek hitelessége garantált.A kötvénykibocsátás területén a jelek szerint komoly szerep juthat a blockchain technológiának, Ausztráliában már jó ideje dolgoznak azon, hogy az elszámolási és kiegyenlítési rendszert blokklánc alapúvá tegyék. A Világbank augusztus végi hírek szerint be is árazta és el is tervezte az első blockchaines nyílt kötvénykibocsátási aukciót, az orosz MTS telekomcég és a Sberbank pedig egy privát aukción bocsátott ki blockchainkötvényt.