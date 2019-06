Banki káosz jöhet - Te már léptél, hogy ne zárolják a bankszámlád?

Június 27-én sok banki ügyfelet érhet meglepetés: könnyen előfordulhat, hogy nem fognak hozzáférni a bankszámlájukhoz, nem tudnak átutalni, kártyával fizetni mindaddig, míg a bankjuk el nem végzi a teljes körű átvilágításukat. Már csak kevesebb mint két hét áll rendelkezésre az adategyeztetésre, miközben pár napja a Pénzügyminisztérium szerint még mindig 2 millió számlánál nem történt meg az ügyfél-átvilágítás. Sokan egyenesen banki káoszról, rendszerszintű problémákról beszélnek, míg mások szerint nem is lesz olyan nagy gond, csak kicsit hosszabbak lesznek a sorok a bankfiókokban. Most arra volnánk kíváncsiak, vajon az olvasóink most hol tartanak az ügyben: