Barclays: kidurrant a bitcoinlufi, soha nem lesz már 20 ezer

A Barclays által készített modell szerint azonban a bitcoin árfolyama már soha nem tér vissza a tavaly látott szintekre.

Az elemzői csapat által készített felmérések és az ebből készített modell alapján azt állítja, a bitcoin népszerűségének növekedése nagyon hasonlóan zajlott ahhoz, ahogy egy influenzavírus terjed az emberek között.Az így kialakult spekulatív lufi kidurrant, az új befektetők az első árfolyamesésre tömegesen váltak meg a kriptopénzüktől, amivel újabb és újabb eladási hullámot indítottak. 2011-ben és 2013-ban egy-egy nagy felfutás után összeomlott a bitcoin árfolyama, de idővel eddig mindig új csúcsra futott, pedig mindegyik felfutáskor és utána is sokan keresztet vetettek a kriptopénznek.A bitcoin most 8000 dollár felett jár a Coinbase amerikai kriptotőzsdén, alig egy hete viszont 6000 dollár környékén is megfordult a kriptopénz.