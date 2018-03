Bejelentették: elindult az MNB fintech programja

A fintech és insurtech szektor szabáloyzási kérdéseiről kiemelt helyen lesz szó a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017 folyamán átfogó kutatást végzett a fintech innovációs piaci folyamatok felmérésére. Első körben a pénzügyi innovációkkal kapcsolatos hozzáállás áttekintése a bankokra, fintech cégekre, kockázati tőketársaságokra és a fogyasztókra terjedt ki, majd a jegybank a biztosítókat, pénztárakat és pénzügyi közvetítőket is bevonta a kutatásba. A felmérések igazolták:A jegybank ennek előmozdítására a nemzetközi gyakorlattal is összhangban álló megoldási javaslatokat dolgozott ki. A fenntartható felzárkózást segítő innovatív ötletek megvalósulását egy, az MNB honlapján mától elérhetőtámogathatja hatékonyan, később pedig egy Pénzügyi Innovációs Tesztkörnyezet (Regulatory Sandbox) is felállítható itthon. Az új jegybanki kezdeményezésről szóló részletes információkat az MNB ma szakmai konzultáción mutatta be fintech cégek, pénzügyi intézmények és érdekképviseletek vezetőinek.egyrészt folyamatosan frissülő információs tárházként támogatja a fintech megoldások terjedését. A különböző pénzügyi szolgáltatások kapcsán a szabályozói, felügyelési elvárások jelennek itt meg, és az új piaci szereplők számára is áttekinthetővé, jól kereshetővé válnak. Emellett kommunikációs platform funkciója révén információmegosztó felületként szolgál a teljes fintech ökoszisztémának (pl. fintech cégek, bankok, biztosítók, jogi irodák, kockázati tőkealapok részére).A honlap szabályozói támogató platformként is működik: az MNB iránymutatásokkal nyújt segítséget a fintech innovátorok számára az újításaikkal kapcsolatban felmerülő pénzügyi tárgyú jogi kérdések tisztázására. Időközben megkezdődött a fintech témakörben aktív, tapasztalatokkal rendelkező külföldi társhatóságokkal való kapcsolatfelvétel is, így a felületA fintech megoldások révén javítható a pénzügyi szektor költséghatékonysága és versenyképessége. Az innováción keresztül történő hatékonyságnövekedés pozitívan hathat a pénzügyi stabilitásra, az intézmények működésére, s a pénzügyi termékek, szolgáltatások felhasználói számára is előnyökkel járhatnak. Így érdemben támogathatja a fenntartható gazdasági felzárkózást is.Megfelelő szabályozói és felügyeleti kontroll hiányában bizonyos technológiai innovációknak kedvezőtlen hatásai is lehetnek, pénzügyi stabilitási, prudenciális és fogyasztóvédelmi kockázatokat is teremtve. Ezért olyan keretrendszerek kialakítása szükséges, amelyek a potenciális kockázatok minimalizálásával képesek megfelelően támogatni az innovációk terjedését. A cél megtalálni a túlzottan megengedő és tiltó hozzáállás közti egyensúlyt, a pénzügyi stabilitás megőrzésével ösztönözni a fintech innovációkat a szabályozó, pénzügyi felügyelő hatóság és a piac együttműködésével.A témával részletesen alábbi cikkünkben foglalkoztunk: