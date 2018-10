Blockchain platformot vezet be Nagy-Britannia

A britek egy ideje vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a földhivatal ingatlan és földügyi nyilvántartását blockchain alapúra cserélik, egy hivatalos közlemény szerint már ki is választották a Method nevű blockchain-fejlesztő céget, aki a projektet elvégzi majd. A Method az R3 blockhcain konzorcium Corda nevű keretrendszerét használja majd. A nyilvántartás blockchain alapokra helyezése felgyorsítja az adásvételi ügyek kezelését.A blockchian technológia alkalmas okosszerződések programozására is, aminek a lényege, hogy a szerződésen rögzített feltételeket a szerződés megkötése után már nem lehet kijátszani, a szerződés automatikusan végbemegy. Vagyis például ha valaki házat vesz, és a megfelelő számlára elutalja a vételárat, akkor automatikusan megkapja a tulajdonjogot: egy blockchaines paltformon ez a gyakorlatban is működhetne.