Blockchaines cég csatlakozik Európa legnagyobb elszámolási rendszeréhez

Az Autorité des Marchés Financiers, a francia tőzsdefelügyeleti hatóság értékpapír-letétkezelési engedélyt adott a Setlnek. Mindez azt is jelenti, hogy a Setl csatlakozhat a Target2-Securities platformhoz, az eurózóna határon átnyúló, EKB által üzemeltetett elszámolási rendszerhez is.A startup blockchain-alapú rendszereinek köszönhetően javítható az elszámolási folyamatok gyorsasága, valamint csökkenthetőek a fedezeti követelmények is. Mindez még ráadásul az értékpapírpiacok likviditását is javíthatja.A Setl rendszere hivatalosan 2019-től válik majd elérhetővé a piaci szereplők számára.