Blockchainnel harcolna a hamisítás ellen a Seagate

A Seagate adattárolókat gyártó cég régóta küzd a hamisítókkal: gyakran előfordul, hogy online boltok Seagate-termékek helyett egyszerű merevlemeznek álcázott pendriveokat kapnak, még az eBayen is találhatók ilyen átverések. Előfordul még az is, hogy a Seagatenek hamisítványokat küldenek vissza javítani. A hamis hardverek piaca körülbelül 100 milliárd dollárnyi volument tesz ki évente.Most kiderült, hogy a Seagate már két hónapja dolgozik az IBM-mel azon, hogy blockchain alapú rendszert építsen a Cupertino által használt kriptografikus eljárás mellé, mellyel a hardverek egyediségét követik nyomon. Egy ilyen rendszernek köszönhetően nemcsak a hardver útját lehetne nyomon követni, hanem a beszállítókat is lehetne ellenőrizni.Úgy működik, hogy minden terméket ellátnak egy egyedi azonosítóval, így ha például egy merevlemez elér egy viszonteladóhoz, a viszonteladó feltölti ennek tényét egy decentralizált adatbázisba, melyet ellenőrizni tud a hardvergyár. Ha egyszer az eszköz értékesítésre került, erről is értesítést kap a rendszer. Ha vissza kell küldeni valamiért az egyik hardvert, az azonosítók alapján ellenőrizni tudja a vállalat, eredeti-e a példány.A rendszer várhatóan az év végééig tesztfázisba kerül.