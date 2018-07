Blockchainnel kísérletezik a világ egyik legnagyobb tőzsdéje

Az SSE piaci kapitalizációja mintegy 5000 milliárd dollár, most egy jelentésben taglalják, hogy a "legtöbb ember szerint a blockchain technológia segíthet az értékpapírpiacok átláthatóságának javításában" és ők is kísérleteznek a technológiával.Hozzáteszik: a tőzsdék egy része már most is dolgozik azon, hogy megosztott főkönyvi technológiát vezessen be. Az egyik ilyen, a ausztrál tőzsde (ASX) a Digital Assettel dolgozik együtt, ennek a cégnek a vezérigazgatójával itt készítettünk interjút:Míg a blockchain érdekes a kínai hatóságok és cégek számára, a bitcoin és a kriptodevizák kereskedését effektíve betiltották. Hivatalos szabályozás a kriptopénzekkel kapcsolatosan várhatóan 2019-re készül el.