Budapesti e-jegyrendszer: a 2021-es indulás is kétséges, szerződésbontás is jöhet

elképzelhető, hogy 2021-re úgy fizeti vissza a főváros az EBRD által folyósított 17 milliárdos hitelt, hogy még egyáltalán nem működik a rendszer. A legrosszabb esetben felbonthatják a német beszállító partnerrel, a Scheidt&Bachmann-nal kötött szerződést.

Szerda reggel a BKK vezérigazgatóját, Dabóczy Kálmánt hallgatta meg a városházi bizottság, az itt elhangzottakból kiderült:Ennek elkerülése érdekében a főváros tárgyalásokba kezdett a német szállítóval, de az már tény, hogy a Scheidt&Bachmann megszegte a szerződését, bizonyos bankgaranciákat nem újított meg, ezért a BKK most vizsgálja, mit tehet ezzel kapcsolatban.A szerződést nem egyszerű felbontani, ez évekig is eltartó jogvitát eredményezhet, de a szerződést módosíthatják közösen, bevonatnak új szállítókat. A 2017-re ígért rendszer beüzemelését több tényező is hátráltatta, többek között, hogy milyen kártyával lehet majd használni. Első körben saját kártyákat akartak, később a nemzeti egységes kártyarendszert akarták bevetni, majd később alakult ki a jelen állás, miszerint mobilokkal, e-személyivel és még BKK-s káértyával is használható lesz. Arról Dabóczi Kálmán nem tudott mit mondani, hogy mikor lesz kész a rendszer.A német cég a "vasat" egyébként leszállította, itt vannak a kapuk, ellenőrzők, olvasók, de a szoftveres hátteret nem. Mint írják, a cég ezt nem is tudná megtenni, mert nincs is ilyen referenciája, és "nem is nagyon lehet erre kötelezni". A meghallgatáson elhangzott, hogy ez egy "elcseszett szerződés", amit egyébként még Vitézy Dávid kötött egy hónappal a leváltása előtt.A lap emlékeztet:amihez az EBRD nyújtott 17 milliárdos hitelt, Budapest adott egy 20 százalékos önrészt, és a Belügyminisztérium is beszállt a finanszírozásba.