Csalás a szupermenő brit pénzügyi startup

Michael Gastauert, a WB21 vezérét azzal vádolja az SEC, hogy 165 millió dollárnyi "centes" részvényekhez kapcsolódó törvénytelen tranzakció kivitelezésében segédkezett. A WB21 amerikai számláit arra használta fel, hogy egy svájci alapkezelőnek, a Silvertonnak segítsen pénzt mosni. A Silverton (később Wintercap) egy olyan sémát működtetett, mellyel vállalati befektetőknek segített a hatályos jogszabályokat megkerülve részvényeket értékesíteni.Gastauer neve akkor járta be a médiát, amikor bejelentette, hogy fintechcégét, a WB21-et Németországba költözteti Nagy-Britanniából. Miután ez megtörtént, a nyitóeseményen még egy volt Bundesbank elnöki tanácstag, Hans Recker is beszélt. A vezérigazgató emellett jelentős közösségi médiajelenlétet is létesített: Instagramon 1,2 millió, Twitteren 210 ezer követője van.Gastauer azt ígérte a befektetőinek, hogy létrehoz egy bankot, mely innovatív megoldásainak köszönhetően azonnalivá teszi a nemzetközi átutalásokat. Banki jogosítvánnyal azonban nem rendelkezett és a "megoldása" mindössze annyi volt, hogy a pénzintézeti szabályokat megszegve elrejtette ügyfeleinek kilétét. Az amerikai hatóságoknak ráadásul hazudott is: szoftvercégként jegyezte be a WB21-et és azt állította, hogy az Apple-nek és a Google-nek is beszállítói.Nem ez az első eset, hogy a feltételezett svindler a hatóságok célkeresztjébe kerül: Svájcban hamisításért és kereskedelmi csalásért 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott 2010-ben, 2011-ben pedig Nagy-Britanniában ítélték el, amiért létrehozott egy állítólagos fizetésfeldolgozó rendszert, de a rajta átfolyó pénzt megtartotta magának.Gastauer és a WB21 minden vádat tagad.