Drónfutárok lepik el Kína levegőjét

Kína vidéki területei kétszer akkora piacot jelentenek az e-kereskedelmi cégek, többek között az Alibaba és a JD.com számára, mint az USA. Meg is indult Kína vidéki területeinek meghódítása, többek között áruszállító drónok segítségével.A JD.com korábban 150 drónreptér megépítésének tervét jelentette be, az állami People's Daily jelentése alapján ezt a számot emelték most meg 185-re. A Szecsuán tartományba és onnan zajló áruszállítást megkönnyítő repterek kialakítását várhatóan 3 éven belül fejezik be.Richard Liu, a cég alapítója és vezérigazgatója szerint a cég két tartományban már rengeteg drónt használ, az új repterek újdonsága az lesz, hogy agrártermékek Szecsuánból történő szállítását is lehetővé teszi, 70%-os költségcsökkentést célozva meg ezzel egy magas logisztikai költséghányaddal bíró piacon.A JD.com nem az egyetlen olyan techcég, amely Kína mezőgazdasági vidékeit célozza meg. Az Alibaba cégcsoporthoz tartozó Taobao több ezer "Taobao falvat" hozott létre az elmúlt tíz évben, ezeben a háztartások több mint 10%-a e-kereskedelemmel foglalkozik, a dekorációktól a biciklikig gyakorlatilag mindennel. Minden évben 1,6 millió dollár feletti árbevételt generálnak egyenként ezek a falvak.Az Alibaba várakozásai szerint 2020-ra elérheti a 150 milliárd dollárt is a vidéki online forgalom évente Kínában.