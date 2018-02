Egy ország, ahol már most elindult azonnali átutalási rendszer

Az azonnali rendszerben rejlő üzleti és technológiai lehetőségekről kiemelten lesz szó az idén hatodik alkalommal megrendezett Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Az első 20 hely kedvezményesen érhető el!

Ausztráliában a jelek szerint meglehetősen progresszíven állnak hozzá a pénzügyi infrastruktúra fejlesztéséhez, hiszen a helyi tőzsdén blockchain alapúra cserélik az elszámolási és kiegyenlítési rendszert, az azonnali átutalási rendszert pedig a napokban indítottak el élesben.Igaz, ott más modellben gondolkoztak, mint itthon: nem kötelező a csatlakozás ehhez a bankoknak, ezért az indulásra csak 3 nagybank vesz részt a rendszerben (a Commonwealth Bank, a National Australia Bank és a Westpac), de az ország négy nagybankjának negyedik tagja és több más bank is a csatlakozását készíti elő.A milliárd dolláros nagyságrendű projektet az NPP Australia, egy a helyi bankok által 2014-ben alapított cég hajtja végre, a technológiai szállító pedig a Swift, amely szállítja és üzemelteti az azonnali rendszer alapinfrastruktúráját. Az átutalásokhoz 280 karakternyi szöveget is lehet csatolni, amely az e-számlázást és a könyvelést segítheti. Pénzt küldeni pedig e-mailre, telefonszámra is lehet a rendszerrel. Az alábbi MNB-től kölcsönzött ábrán Ausztrália még a "felkészülés alatt" kategóriában van, ők már tehát az élesben működő kategóriába tartoznak.

A fő paraméterek: minden bank csatlakozik a rendszerhez legkésőbb 2019. július 1-jén,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a karbantartásra illetve leállásokra legfeljebb évente 30 perce lesz a bankoknak,

a tranzakciók 5 másodpercen belül teljesülnek, vagyis a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

az induláskor a 10 millió forint alatti, manuális feldolgozást nem igénylő, forintszámláról indított, belföldi vagy bankon belüli egyedi tranzakciók kerülnek az instant rendszerbe,

új, másodlagos azonosítókat is kezel a rendszer, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek .

Magyarországon 2019 közepén indul el a tervek szerint az azonnali rendszer, a bankok már javában készülnek erre, a rendszer szállítóját január elején jelentette be a Giro.