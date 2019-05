Elárulta a bitcoinguru, meddig mehet az árfolyam

Novogratz, a Galaxy Digital Holdings vezérigazgatója szerint a bitcoin árfolyama valahol a 7 és 10 ezer dollár közötti árfolyamsávban fog konszolidálódni. Ahogy ő fogalmazott, a fák sem nőnek az égig.Hozzátette azt is, hogy ha tévedne ebben, akkor valószínűleg a felső sávban téved, ugyanis megvan a piacon a kellő izgatottság és momentum, hogy akár 10 ezer dollár fölé is kerüljön az árfolyam.Novogratz szerint az, hogy idén ismét magukhoz tértek a kriptodevizák, annak köszönhető, hogy egyere szélesebb körben fogadják el és használják nemcsak őket, hanem az alapjukként szolgáló blockchain technológiát.Novogratz a Fortress Investment Group sztár portfóliómenedzsere volt, mielőtt elkezdett kriptopénzekkel foglalkozni. Most a Galaxy Digital Holdings nevű kriptodeviza hedge fund vezérigazgatójaként körülbelül 700 millió - 1 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik.