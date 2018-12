Elektronikus aláírást vezetett be a Cofidis

A pénzügyi vállalkozás videós azonosítását az elmúlt egy évben már az ügyfelek 30 százaléka igényelte, és az igénylők kétharmada sikeresen be is fejezte az online azonosítást. 2018. november elején a pénzintézet elindította az elektronikus aláírás bevezetését, a megoldás segítségével az aláíró személynek nem szükséges személyesen aláírnia dokumentumait, elegendő a pénzügyi vállalkozástól SMS-ben kapott kódot használnia.A videós azonosítással egybekötött elektronikus aláírás minden terméknél elérhető, meglévő, valamint új, bármilyen banki ügyfél számára és nem függ az igényelt hitelösszeg mértékétől. A szolgáltatás éles tesztelése a Cofidisnél november elején indult, de már ez alatt a rövid időszak alatt is a vártnál magasabb számban vették igénybe.