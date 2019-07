Elon Musk szuperintelligenssé tenné az emberi agyat, emberkísérletekre készül

az emberi agyat mesterséges intelligenciával kösse össze, ezzel szuperintelligens embereket hozva létre.

Elon Musk híres őrült ötleteiről, a tisztán elektromos autózás feltalálása (Tesla) mellett a Marsra küldene emberek (SpceX), Boring Company nevű cége játék-lángszórót gyárt és földalatti alagutakat épít, amellyel a nagyvárosi közlekedést formálnák át. A Neuralink nevű cége pedig azon dolgozik, hogyEddig állatokon végeztek kísérleteket az eszközzel, ami több mint 3000 elektródát tartalmaz, melyek az emberi hajnál vékonyabb rugalmas vezetékekkel kapcsolódnak az agyhoz, és 1000 neuron működését képesek monitorozni.A rendszert tesztelték korábban egereken majd majmokon, a majmok az agyukkal voltak képesek irányítani egy számítógépet. A következő fázisban olyan embereken végeznének kísérleteket, akik súlyos idegi betegségekben szenvednek.

Furcsa látványt nyújt az egér, amelynek USB-C port és chip "lóg ki" a fejéből. Forrás. Neuralink White Paper .

