Ezek 2018 legértékesebb fintech startupjai

10. Zenefits - 2 milliárd dollár

9 .Klarna - 2,5 milliárd dollár

8. Circle Internet Financial - 3 milliárd dollár

7. BGL Group - 3 milliárd dollár

6. Credit Karma - 3,5 milliárd dollár

5. Social Finance (SoFi) - 4,5 milliárd dollár

4. Robinhood - 5,6 milliárd dollár

a befektetők készpénzállományát befektetik rövid állampapírokba, bankbetétekbe, a hozamot pedig megtartják maguknak,

illetve van lehetőség prémium, úgynevezett "Gold" számlát nyitni a cégénél, melyért cserébe lehetőség nyílik a tőkeáttételes kereskedésre, 6 dollárért havonta. Ezen a platformon keresztül ráadásul tőzsdenyitás előtt 30 és tőzsdezárás után 120 perccel is lehet kereskedni.

3. One97 Communications (Paytm) - 5,7 milliárd dollár

2. Stripe - 9,2 milliárd dollár

1. Lu.com - 18,5 milliárd dollár

Az amerikai Zenefits 2013 óta működik, felhőalapú szoftveres megoldásokkal segítik a fizetésekkel foglalkozó cégeket, biztosítókat, HR-centrumokat. Miután 2015-ben 4,5 milliárd dollárra becsülték a cég értékét, komoly botrányba került a vállalat, amiért megpróbált szoftvereivel bizonyos jogszabályokat megkerülni, ami a személyzet több mint felének és az alapító-vezérigazgatónak távozásával is járt. Bár úgy tűnik, Jay Fulcher stabilizálta a startupot, most már viszont "csak" 2 milliárd dollárt ér.Akár más elektronikus fizetéssel foglalkozó startupok, a Klarna is elsősorban az online kereskedelemben vetette meg a lábát. Mégsem egy újabb PayPaltól vagy AliPayről van szó, hiszen itt nem kizárólag azonnali fizetésre van lehetőség, hanem mikrohiteleket is kínálnak, sőt, banki licenccel is rendelkeznek és hamarosan egy e-kereskedelmi/bankolási hibriddé alakulnak majd. A Klarnának jelenleg 60 millió ügyfele van és körülbelül 100 ezer bolttal működnek együtt. Saját számításuk szerint az e-kereskedelmi piac 30%-át a kezükben tartják Svédországban, míg a teljes észak-európai piac (beleértve Németországot) 10%-át uralják.A Circle - amely nem mellesleg idén csatlakozott a fintech unikornisok klubjába - egy kriptopénzes startup, amely többek között olyan mobilapplikációt fejleszt, amely online pénzküldésre és fizetésekre használható. A 2013-ban alapított startup székhelye Bostonban van, töbek között a kínai Baidu, vagyis a világ egyik legnagyobb internetes keresője és techóriása is befektetéssel rendelkzik a cégben.A BGL Group egy brit startup, amely elsősorban autó és lakásbiztosítással foglalkozik, illetve ehhez kapcsolódó kiegészítő biztosításokat árul, illetve 2013 óta egy másik brand alatt életbiztosításokat is kínál. A céget 1992-ben alapították, így nem a klasszikus, pár éves múltú startupok csoportjába tartozik. Ismert biztosítás-összehasonlító portálokat működtet, mint például a Comparethemarket.com.A Credit Karma egy személyes pénzügyekkel foglalkozó online platformot üzemeltet Amerikában, amellett, hogy hitelbírálattal foglalkoznak, ajánlanak ügyfeleiknek ingyenes adóvisszaigénylési tanácsadást és biztosítási ügyintézést is. Az ügyfeleknek minden ingyen van, a vállalat a hirdetésbevételekből él meg. Körülbelül 4 milliárd dollárt ér.A SoFi-t 2011-ben alapították, és egy olyan P2P hitelezési platformot működtet, ahol az állami és magán diákhiteleket lehet jobb kamatok mellett refinanszírozni. Amerikában a felsőoktatás nem éppen olcsó, ezért ezeket a hiteleket nagyon sokan felveszik, ugyanakkor a SoFi azt látta meg, hogy a bankok sokszor túl nagy kockázatot áraznak a diákokra, mivel sokan már sokkal jobb adósok lesznek, amikor befejezik az egyetemet. Így a "befutott" volt diákoknak sokkal olcsóbb hitelkiváltó hitelt tudnak adni.Tavaly év elején felvásárolták a Zenbanx nevű számlavezetéssel, bankkártyákkal, nemzetközi átutalásokkal foglalkozó fintech startupot, majd be is adták a banki licencre vonatkozó kérelmet az amerikai betétbiztosítóhoz (FDIC). Ez egy speciális licenc, amely korlátozott jogkört ad a kérelmezőknek, de kevésbé szigorú szabályokat is vár el.A platformján keresztül 8 milliárdnyi hitelt kihelyező SoFi azért is szeretne folyószámlát vezetni és betétet elfogadni, hogy az eddigi üzleti modelljét pluszforrással támogathassa ugyanis volt, amikor nehezen szerzett befektetőket a hitelek forrásának biztosításához.A Robinhoodon keresztül jutalék nélkül lehet tőzsdén kereskedett részvényeket és ETF-eket vásárolni, valamint opciós ügyleteket kötni, sőt, bizonyos amerikai államokban még Bitcoint és Ethereumot is kínálnak. A cég bevételeit onnan szerzi, hogyA Paytmet működtető One97 egy indiai e-kereskedelmi és digitális tárcacég, 2010 óta működik, tíz nyelven elérhető. A hagyományos szolgáltatások mellé a vállalat felkínál mobiltöltőket, mozifilmeket és csekkbefizetés lehetőségét is, melyeket egy QR-kóddal lehet igénybe venni. Mintegy 7 millió üzlet használja a társaság platformját az országban, míg összesen 230 millió felhasználójuk van. A vállalat 7-10 milliárd dollárt ér.A Stripe, egy 2011-ben San Franciscóban alapított vállalat, elsősorban online fizetésekkel foglalkozik, illetve ezeknek a tranzakcióknak a nyomonkövetésére kínálnak elemző szoftvereket. Beszállítója többek között az Apple-nek (az Apple Pay kapcsán), az Alipaynek, a Twitternek, a Kickstarternek és a Facebooknak. Vagyis a legnagyobb halaknak dolgozik, a kínai Alipay például a legtöbb mobilfizetési tranzakciót bonyolítja a világon, nekik abban segítettek, hogy kínai ügyfeleik külföldi online kereskedőktől is vásárolhassanak.A Stripe az ehhez hasonló nagy projekteken túl megkönnyíti a kereskedőknek az online fizetések elfogadását alkalmazásaikban vagy weboldalukon, cserébe jutalékot kér, évente több milliárd dollárnyi tranzakciót bonyolítanak. Jelenleg 25 országban vannak jelen, kilenc irodával rendelkeznek szerte a világon, és a frissen bevont pénzből a tervek szerint továbbiakat nyitnak.A Lu.com / Lufax egy kínai fintechcég, személyek közti (P2P) hitelezéssel kezdték 2011-ben, ezen a piacon azóta már a második legnagyobb szereplővé nőtték ki magukat. Kínálnak a platformjukon keresztül befektetési alapokat, vagyonkezelési termékeket, biztosításokat és más banki szolgáltatásokat - többnyire ezeket külsős szereplők nyújtják. Jelenleg tőzsdei belépést terveznek; a vállalat részvényeinek 10-15%-át viszik majd piacra, mellyel 6-9 milliárd dolláros értékeltségre akarnak szert tenni.