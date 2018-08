Ezt a kis papírt nem érdemes eldobni: tízezreknek könnyíti meg az életét

Az idei évben többször is foglalkoztunk már azzal, hogy látványosan megváltozik a fizetés az idei év legnagyobb hazai fesztiváljain, a látogatók ugyanis a karszalagjukba épített chippel - ami egyben a belépőjük is - tudnak vásárolni. A rendszer - többek között - működött már a VOLT-on és a Balaton Soundon is, a legnagyobb próbája azonban a most zajló, 26. Sziget Fesztivál, amire a szervezők rekordszámú - több mint félmillió - látogatót várnak.

Fotó: Gyurkovics Anna

Úgy tapasztaltjuk, hogy a látogatók szeretik és használják is a karszalagot. A visszajelzések alapján jelentős kényelmet jelent, hogy a belépőjegy és a fizetőeszköz is egy olyan magunkon viselhető dologban van benne, amelyet nem veszíthetünk el és mindig nálunk van. Jelentős biztonságot jelent a karszalag személyhez kötöttsége, ráadásul az elveszett vagy megrongálódott karszalagok cseréje is jelentősen könnyebb, hiszen minden fesztiválozót személyesen be tud azonosítani a rendszer, amennyiben szükséges

- mondta el a Portfolio-nak Kaderják Dániel, a fizetési rendszert működtető Festipay Zrt. vezérigazgatója.A korábbi évek fesztiválkártyáihoz képest az eddig számok alapján úgy tűnik, hogy a Szigetre érkezők között érzékelhetően népszerűbb a karszalagos fizetés, és a fesztivál saját mobilalkalmazásán keresztüli feltöltés miatt a korábbi sorbanállás is elkerülhető. A mobilapp és karszalag együttes használatának további előnye, hogy a karszalagon maradó egyenleg visszautalása is automatikusan megtörténhet, így távozáskor nem szükséges arra figyelni, hogy visszaváltottuk-e a kártyánkat.Mivel a karszalagos fizetésnél a cég teljesen offline is működő rendszerét használja a fesztivál, így ezek a fizetések akkor is problémamentesen lefutnak, ha például a nagy, nemzetközi kártyarendszerekben (illetve banki rendszerekben) adott esetben lassulások vagy meghibásodások tapasztalhatók.

Fotó: Gyurkovics Anna

A vezérigazgató elmondta, hogy a legfontosabb dolog, hogy ahhoz, hogy a mobilalkalmazásba be tudjuk regisztrálni a karszalagunkat, szükségünk lesz a karszalag átvételekor kapott nyugtán található karszalag-PIN kódra (ennek biztonsági okai vannak).

Másik gyakori félreértés a visszautalással kapcsolatos. Különböző elszámolási és törvényi előírások miatt csak akkor tudják az alkalmazásban regisztrált bankkártyánkra automatikusan visszautaltatni a fennmaradó egyenlegünket, ha a karszalagot csakis az appon keresztül töltöttük fel.

A látogatói visszajelzések alapján az eddigi fesztiválnapokon a rendszer jól vizsgázott, a felmerülő kisebb problémák általában abból adódtak, hogy a karszalagos rendszer még újdonságot jelent mind a felhasználók, mind a kereskedők számára. A rendezvényen eddig nem tapasztaltak sikeres visszaélést a fizetési rendszerrel kapcsolatban.Sokan a nyugtát eldobják, és csak az appos regisztráció során szembesülnek azzal, hogy nem tudják a PIN-t. Erre is van azonban megoldás: a fesztivál területén található Festipay Helpdesknél lehetőség van új PIN igénylésére a karszalag bemutatása mellett.Érdemes arra is figyelni, hogy a mobilappon keresztül feltöltött egyenlegünket minden feltöltést követően az első vásárlás előtt aktiválnunk kell. Ezt bármelyik kereskedőnél kérhetjük a termináljukon történő 7-es gomb megnyomásával, illetve elvégezhetjük bármelyik feltöltőponton vagy a kihelyezett automatáknál is. Az egyenleg aktiválása azért szükséges magát az új egyenleget a karszalagra is felírja a rendszer, pontosan azért, hogy adott esetben offline is használni tudjuk vásárlásra a karszalagunkat.