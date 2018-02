Felforgatják a pénzügyeket: a magyar bankok lenyomják az egész régiót?

A PSD2 utáni új világról kiemelt témaként lesz szó az idén hatodik alkalommal megrendezendő Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Az első 20 jegy kedvezményes áron kapható! ÁTTEKINTÉS

PSD2 - röviden Az irányelv új típusú szolgáltatók megjelenését teszi lehetővé: az úgynevezett külső szolgáltatók (TTP-k) kétféle új szolgáltatást nyújthatnak: számlainformációs (AISP) és fizetéskezdeményezési (PISP) szolgáltatókká válhatnak. Az új szolgáltatásokhoz az ügyfelek engedélyével banki adatokat lehet lekérdezni, vagyis a fintech szolgáltatók is hozzáférést kapnak a banki rendszerekhez - szabályozott módon. Ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy a szabályozás "kinyitja a bankokat" előttük.



A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy új, például a kártyatársaságokat az értékláncból kihagyó fizetési szolgáltatások jöhetnek, illetve olyan számlaaggregátor szolgáltatók, akiknél egyszerre több számlát is kezelni lehet. A PSD2 célja mindemellett az, hogy a most szürkezónában mozgó szolgáltatóknak világos szabályokat adjanak, illetve a szabályozó (nálunk az MNB) "cserébe" felügyeletet is kap az új szolgáltatók felett.



November 16-án Farkas Ádám, az Európai Bankhatóság főigazgatója Banking Technology konferenciánkon beszélt erről szakmai közönségünknek. Egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a bankoknak nem védekezniük kell, hanem kihasználni a PSD2 adta lehetőségeket.

kihívókra (challengerek), akik aktívan készülnek a PSD2-es változásokra, üzleti, stratégiai tervvel készülnek. Általában nagyobb méretű, univerzális bankok tartoznak ide.

akik aktívan készülnek a PSD2-es változásokra, üzleti, stratégiai tervvel készülnek. Általában nagyobb méretű, univerzális bankok tartoznak ide. minimalistákra, akik célja a jogszabályi megfelelés kipiálása, szűkösebb pénzügyi kereteik miatt csak erre van erejük. Az ebbe a csoportba tartozó pénzintézetek jellemzően közepes és kisebb méretűek, sokszor csak lakossági fókuszú bankok.

akik célja a jogszabályi megfelelés kipiálása, szűkösebb pénzügyi kereteik miatt csak erre van erejük. Az ebbe a csoportba tartozó pénzintézetek jellemzően közepes és kisebb méretűek, sokszor csak lakossági fókuszú bankok. nyugat-európai bankok (anyabankok), akik általában véve jóval felkészültebbek a jogi megfelelés területén a KKE-régió bankjaihoz képest, sok esetben ők az anyabankok, akiknek leánybankjuk működik a régióban.

Szeptember végén nyújtotta be Varga Mihály a parlamentnek azt a törvénycsomagot, amelyet már régóta vártak a hazai bankok és fintech cégek, ugyanis az unión belüli pénzforgalmat harmonizáló PSD2 nevű irányelv nagy változást hozhat a bankolásban. Nem sokkal később el is fogadták a javaslatot. Az új irányelv a bankoknak kiélezettebb versenyt, a fintech cégeknek könnyebb piacra lépést hozhat."A PSD2 nem csak egy n+1. szabályozói megfelelési kényszer, hanem a pénzügyi ökoszisztémát átalakítani képes stratégiai változás. Adódik a kérdés, hogy kik lesznek az átalakulás nyertesei és kik lehetnek annak vesztesei. Várakozásaink szerint az agilis, a PSD2-ben stratégiai lehetőséget időben felismerő jelenlegi banki szereplők; a nagy ügyfélbázissal és -bizalommal rendelkező, a pénzügyi szolgáltatások piacára belépni szándékozó egyéb játékosok (telekommunikációs, közmű, biztosítási cégek); illetve a B2B megoldásokban gondolkodó FinTech szereplők lehetnek az új éra legfőbb nyertesei. Mindenekelőtt azonban a PSD2 maguknak a bankoló ügyfeleknek hoz majd sokkal felhasználóbarátabb, olcsóbb és innovatívabb digitális pénzügyi szolgáltatásokat." - véli Mérth Balázs, a Deloitte Pénzintézetekért felelős partnere.A Deloitte PSD2-es KKE-régiós bankokról szóló tanulmányának szerzői a bankokat két markánsan elkülönülő csoportra osztották fel, összehasonlítási alapul pedig a nyugat-európai bankokat állították:A bankok különböző stratégiai tervekkel készülnek az új világra, a régiós challenger bankok 42, a minimalisták 15 százaléka kooperatív stratégiát választ, utóbbiak 37 százalékánál a felmérés pillanatában még nem született döntés ezzel kapcsolatban. Ezzel szemben az anyabankok csoportjában az agresszív (42 százalék) és a defenzív (25 százalék) stratégia gyakori.

A kihívók csoportjának kicsit több mint harmada tekint fenyegetésként a PSD2 okozta változásokra, míg a minimalisták inkább a lehetőségeket látják a szabályozásban.

A PSD2 megfelelésre a compliance büdzsén belül a nyugati anyabankok 96 százalékának van PSD2-es elkülönített költségkerete, míg a challenger bankok 27 százalékának, a minimalista bankok 55 százalékának nincs PSD2-re dedikált büdzséje, ami aggasztó.

A KKE-régiós challenger bankok 38 százaléka 500 ezer és 5 millió euró közötti jogi és IT-megfelelési (compliance) büdzsével rendelkezik, ezzel szemben a minimalista bankoknál 2 százalék, az anyabankoknál 50 százalék esik ebbe a kategóriába. A büdzsé mérete világosan igazodik az egyes bankok méretéhez. Nagy különbség látható abban is, melyik csoportban mennyi pénzből készülnek a bankok a PSD2 utáni időszakra.- vélik a tanulmány szerzői.Ugyanakkor meglepő, hogy a stratégia célokra elkülönített keretből a challenger bankok 43 százalékának, a minimalisták 15 százalékának van PSD2-es büdzséje.

Habár nyilván a január 13-ai időpontra az arányok sokat javultak, a PSD2 irányelv egyes nyitva hagyott kérdései, meg nem jelent technikai részletszabályok (RTS-ek) hiánya miatt a felmérés pillanatában a KKE-régiós bankok 70 százaléka az implementációs szakasz előtt járt, 13 százalékuk pedig még neki sem állt az előkészületeknek.

A magyarországi bankok a felmérés szerint - hozzáállásukban legalábbis - lényegesen aktívabbak a régiós társakhoz képest, hiszen 12 százalékuk agresszív, 47 százalékuk kooperatív modellben gondolkozik, alacsony volt a hezitálók (12 százalék), és a védekező álláspontot felvevők (17 százalék) aránya.

Összességében a KKE-régiós bankok leginkább partnerségi kapcsolatokban gondolkoznak az új pénzforgalmi irányelv kapcsán, míg nyugati társaik - méretükből fakadóan is - jóval agresszívebb álláspontot képviselnek.

A magyarországi bankok harmada 150 ezer eurót költ a felmérés szerint PSD2-es megfelelési projektjére, de a válaszadók 18 százaléka 150-500 ezer euró, szintén 18 százaléka 0,5-5 millió eurót fordít erre. Ezen kívül a magyarországi bankok harmada stratégiai költségkeretet is meghatározott erre. Az egyes országok bankjainak mérete ebből a szempontból meghatározó, ezért is látszik az, hogy a lengyel bankok mesze a legtöbb pénzt fordítják PSD2-projektjükre.

A Deloitte másik, PSD2 kapcsán az ügyfelek körében végzett (tavaly november-decemberi) felmérése szerint a magyar ügyfelek digitális banki érettségük alapján (net- és mobilbanki aktivitás) inkább a régió középmezőnyébe tartoznak csak.

A termékek és szolgáltatások szintjén a banki válaszok szerint egyértelműen a fizetési üzletágra (91 százalék) lesz a legnagyobb hatása az új pénzforgalmi irányelvnek, illetve a mindennapi bankolásban (65 százalék), a fogyasztási hiteleknél (47 százalék) várnak jelentősebb változásokat. Az ügyfélcsoportokon belül a nagyszámú lakossági (73 százalék) és az tehetősebb (affluens) lakossági (53 százalék) ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások, a nekik kínált termékek változhatnak nagyot.

A változásokra ugyanakkor nem azonnal, és nem is egy éven belül, hanem 1-3 éves időtávon készülnek a bankok a régióban és nyugaton is azzal a különbséggel, hogy a nyugati anyabankok között sokan voltak, akik 3 év eltelte utánra várják a PSD2 felforgató hatását.

A felforgatók a nagy, stabilan működő fintech cégek illetve a nagyméretű bankcsoportok lesznek a banki válaszok szerint, illetve feltűnő, hogy az anyabankok csoportjában a tech-vállalatok jóval nagyobb súllyal szerepeltek a válaszokban, mint a régiónkban. Ennek oka valószínűleg az, hogy a kisebb piacok, pl. egy Google vagy Amazon méretű szereplő számára jóval kevésbé vonzók, mint a nagy francia, német, osztrák piacok.

