Felháborodtak a nyugdíjasok: még mindig nem kapták meg a pénzüket

A GIRO Zrt. a Magyar Államkincstárral együttműködve intézkedett a 2019. január hónapban esedékes nyugdíjkifizetések jogszabály szerinti -mai napon történő - kifizetéséről. A GIRO Zrt. által üzemeltetett, a nyugdíjak elszámolását is végző bankközi klíring rendszer hibamentesen működik, a beküldött tranzakciók feldolgozásában nem volt és jelenleg sincs fennakadás. Az érintettek számára az utalások a jogszabály szerinti határidőre a mai napon megtörténnek.

A külső szolgáltatónál fennálló technikai okok miatt a január 11-én esedékes nyugdíjak folyósításával problémák merültek fel az UniCredit Banknál is. Jelenlegi információink szerint a nyugdíjak utalása akár még január 11-én, de legkésőbb január 14-én, hétfőn megtörténik. Kollégáink a probléma elhárítását követően azonnal megkezdik a tételek jóváírását.

Péntek 19:44 perc, nyugdíj még nem érkezett mag a bankszámlámra. Baráti körömben még nincs olyan, aki megkapta volna a nyugdíját.

Én sem kaptam meg a nyugdíjat - mint nyilván nagyon sokan az országban.

Nem aggódom, nyilván hétfőn jóváírják a számlámon a nyugdíj összegét.

Felháborít azonban a gyáva hazudozás, a felelősség minden áron való

hárítása. Minden érintett szervezet honlapján páncéllal körbevett mondatok

tudatják az érintettekkel, hogy ők mindent szabályosan megtettek.

Csak a jóváírás nem történt meg. Az MNB és a Miniszterelnökség felé már nyilván elmentek a jelentések, hogy minden a legnagyobb rendben van...

jelenleg még nincs a számlámon 19:49

Még nem érkezett meg a számlámra a nyugdíj, valószínűleg csak hétfőn írják jóvá.

Remélem!

Számlám az ERSTE Bank-nál van, és a nyugdíj összege jelenleg (2019.01.11 19:57) sincs a számlámom.

19:39 perckor, pénteken ( 2019.01.11.), lekérdezve az otp bankszámlámat, nem kaptam meg a havi nyugdíjamat. Biztosan nincs rajta.

Elméletileg a GIRO napközbeni rendszere 17 órakor bezárt, így elvileg aki mostanáig nem kapta meg a nyugdíját, nem is számíthat már rá. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a MÁK kedvéért a különleges esetre való tekintettel még nyitva tartják a rendszert, igaz, ezt a nekünk küldött tájékoztatásban nem egyértelműsítették.Az UniCredit is reagált egyik olvasónknak: