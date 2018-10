Figyelmeztet az MNB: támadnak a bankszámlákra vadászó csalók

Biró Gabriella, az MNB Informatikai felügyeleti főosztályának vezetője is előadást tart november 15-ei konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Biró Gabriella Head of the IT supervision department Hungarian National Bank Tovább »

A MNB csatlakozott az Európai Kiberbiztonsági Hónap nemzetközi kampányhoz, amelynek idén egyik kiemelt célja az online térben előforduló csalási módszerek bemutatása, azok felismerésének és megfelelő kezelésének támogatása.A pénzügyi intézmények ügyfeleit érintő internetes csalások (pl. adathalászat) során a csalók a személyes banki azonosítók megszerzése érdekében leggyakrabban a bank nevében telefonhívással, e-mailben, sms-ben veszik rá a számlatulajdonost a banki műveletekhez szükséges titkos azonosítók megadására. Előfordulhat továbbá, hogy e-mailen egy - ártó szándékú vírust vagy kémprogramot elhelyező - "banki alkalmazás" letöltését kérik, vagy a gyanútlan ügyfeleket az eredetire megtévesztésig hasonlító, de valójában hamis internetbanki oldalra ("függönyoldal") csalják.Az MNB szigorúan felügyeli a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek biztonságát. Az adathalász támadások olyan bűncselekmények, amelyek nem a pénzügyi intézmények, illetve a banki informatikai rendszerek és azok biztonsági védelméhez kötődnek. Az adathalászok ugyanis nem a bankok IT-rendszereit támadják, hanem magukat az ügyfeleket veszik rá azok saját - elektronikus felületeken használható - banki azonosító adatainak önkéntes megadására.A bankok sohasem kérik el elektronikus úton vagy telefonon ügyfeleik azonosítóit. A gyanús adathalász üzenetet így mindig azonnal törölni kell, nem szabad megadni a személyes azonosítókat vagy megnyitni az üzenetet csatolmányát/az abban szereplő linket, s a történtekről célszerű azonnal tájékoztatni a bankot. Ismeretlen telefonos megkeresésnél bármilyen adat kiadása előtt célszerű visszahívni a bankot az ismert ügyfélszolgálati telefonszámon.Az MNB az adathalász támadásoknál elvárja a pénzügyi intézményektől, hogy az incidensről - a jegybank mellett - a potenciálisan érintett ügyfeleket (pl. saját internetes felületeiken vagy közleményben), illetve szükség esetén a rendőrséget is tájékoztassák, s tegyenek meg mindent a hamis banki függönyoldalak mielőbbi letiltására.Az ügyfelek többsége adathalász e-mailt kapott, többször bankjuk vagy a jegybank nevében kérték adataikat. Az MNB ügyfélszolgálata az adathalászatra vonatkozó jelzésnél tájékoztatja az ügyfelet az adathalászat jellemző módszereiről, azok kezeléséről, s az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről is. Az ügyfelek védelme érdekében az MNB többször az adathalászat veszélyeire figyelmeztető sajtóközleményt is közzétett.Az MNB a kiberbiztonsági kampány keretében, a fogyasztók online biztonságot érintő tudatosságának fejlesztése - így különösen a csaló adathalász módszerek és tartalmak felismerése, illetve azok megfelelő kezelése - érdekében honlapján tájékoztató oldalt is létrehozott. Az itt megjelenő hasznos információk a jegybank Facebook oldalán és az új Pénzügyi Navigátor mobilalkalmazáson keresztül is elérhetők.