Fintech vegyesboltot nyitott a spanyol bankóriás

Azok a cégek, amelyek valamilyen banki szolgáltatást szeretnének értékesíteni, de nem akarnak ehhez teljes körű banki licencet is kiváltani, a banki szolgáltatások egyes elemeit is megvehetik - skálázható módon - a BBVA platformján. A platformhoz API-kon keresztül csatlakozhatnak, az elmúlt fél évben tesztmódban üzemelt a rendszer, a BBVA ezen idő alatt kiválasztotta azokat a cégeket, akik az elvárt biztonsági és jogi feltételeknek megfeleltek.A bank platformján keresztül többek között átutalási, számlavezetési, kártyakibocsátási szolgáltatást is lehet bérelni. A BBVA Európában is idő előtt elindult saját API-alapú PSD2-es platformjával a spanyol bankpiacon, ahol ehhez hasonlóan a banki szolgáltatásokból válogathatnak a fintech cégek és más új bankpiaci szereplők.