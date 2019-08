Gigantikusra dagadhat a Capital One amúgy is hatalmas hackerbotránya

Több mint 100 millió amerikai és 6 millió kanadai banki ügyfél adataihoz férhetett hozzá egy 33 éves hacker, akit az FBI hamar lekapcsolt. A banknak 100-150 millió dollár költségébe kerülhet az eset. Ugyanakkor mint a gyorsan lekapcsolt hackerről hamar kiderült, más társaságoktól is lophatott adatokat a hacker, erről tanúskodnak a nemrégiben elérhetővé vált bírósági dokumentumok is.Az elmúlt két hétben lezajlott kormányzati nyomozás arra enged következtetni, a Capital One meghackelése csak egyetlen része a vádlott által elkövetett bűnügyi sorozatnak.Átkutatták Thompson házát, lefoglalták a hacker szervereit, ezeken több terabyte lopott adatot találtak, melyek több mint 30 társaságtól, cégektől, oktatási szervezetektől származnak. egyelőre a kormány nem figyelmeztette azokat, akik érintettek lehetnek az ügyben, még zajlik a nyomozás, és vádat fognak emelni mindegyik ügyben.A bírósági dokumentumok nem listázzák azokat a cégeket, amelyektől adatokat lophatott el Thompson, de korábbi médiahírek szerint az UniCredit, a Vodafone, a a Ford, a Michigan Állami Egyetem és Ohio állam közlekedési társasága is.