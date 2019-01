Globális terjeszkedésbe kezd a Revolut

A Revolut globális terjeszkedéséhez az egyes országokban meg kell szerezniük a területileg hatályos engedélyeket, erre alakít ki most egy dedikált csapatot a challenger bank.A Revolut már rendelkezik EU-s licenccel, de egy hard Brexitre készülve a brit licencet is megcélozták. Nem csak azokon a piacokon szereznének új engedélyeket, ahol már elérhető valamilyen szolgáltatásuk, hanem új piacokon is: az Egyesült Államokban, Kanadában, Indiában, Japánban, Ausztráliában, Szingapúrban és Hong Kongban is licencért folyamodnak.A startup eredetileg prepaid-kártyákkal foglalkozott; azzal, hogy az EKB-től banki jogosítványt kapott decemberben, lényegében teljes körű banki szolgáltatások nyújtására is jogosult lett, beleértve a betétgyűjtést, hitelezést.