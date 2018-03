Hamarosan bankszámlát nyithatunk az Amazonnál

Ki fogja felforgatni a bankok és biztosítók bizniszét? Erről is szó lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. A regisztrációt a konferenciára megnyitottuk! ÁTTEKINTÉS

Az Amazon banki partnerrel indítana számlavezetési szolgáltatást ügyfeleinek, a JP Morgannal és a Capital One-nal tárgyalnak. A JP Morgan és az Amazon már eddig is rendelkezett közösen brandelt hitelkártyával, amelyre 5 százalékos visszatérítést írnak jóvá az amazonos vásárlásokkor.Az e-kereskedelmi óriás célja a jelek szerint nem a bankszektor alapjaiban való megrengetése, hanem még több adatot, információt akarnak szerezni a felhasználóikról és az ő pénzügyi helyzetükről , ezen kívül csökkenthetik a bankoknak fizetett díjaikat is - írja a Bloomberg. Bár a bankok most kicsit megnyugodhatnak, hogy a jelek szerint az Amazon nem akar beszállni egyelőre saját maga a tőkeigényes és rengeteg szabályozási teherrel járó bankbizniszbe, azért már eddig is egy sor területen haraptak bele a bankok tortájába.Az Amazon Pay-jel például más webshopokban is lehet fizetni úgy, hogy nem kell újra megadni a bankkártyaadatokat. Több, mint 33 millió ügyfél használja az amazon fizetési rendszerét, és 2011 óta 3 milliárd dollárt adtak kölcsön azoknak a kkv-knak, akik náluk adják el termékeiket, szolgáltatásaikat - derül ki a CB Insights korábbi felméréséből.Az e-kereskedelmi óriás egy betéti kártyához hasonló termékkel is rendelkezik, az Amazaon Cash-sel, amelynek lényege, hogy az ügyfelek készpénzt is be tudnak fizetni az amazonos tárcájukba. Tavaly a betétgyűjtéshez hasonló megoldást (Prime Reload) is bevezettek, aki ugyanis bankkártyával pénzt tölt fel a tárcájába, az 2 százalékos kedvezményt kap az amazonos vásárlásai után. A lépéssel a kártyatársaságoknak fizetett tranzakciós díjakat csökkentik.