Hamarosan élesítik a bankok készpénzgyilkos fegyvereit

Bartha Lajos ügyvezető igazgató MNB 1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankprivatizációs terület... Tovább »

Böle Ferenc IT Projekt és Nemzetközi Leányvállalati Irányítási Igazgatóságának vezetője OTP Bank Böle Ferenc 2001-ben kezdte karrierjét az Ernst&Young-nál, majd 2005-től a bankszektorban folytatta azt a K&H Banknál. Ezután a Ness Hungary senior tanácsadója volt, míg a CIB Banknál az IT fejlesztést vezette. 2015 óta... Tovább »

Galló Csaba Márton ügyvezető igazgató, informatikai divízió CIB Bank Galló Csaba Márton 2011-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus szakán. 1994-től az OTP Bank Számítástechnikai Központjának munkatársa volt, 1997-től pedig a Citibankban a rendszertámogatási... Tovább »

Daniel Döderlein vezérigazgató Auka A norvég születésű fintech guru, akit a 200 legfontosabb európai fintech szakértő között tartanak számon, az Auka alapító vezérigazgatója. Több mint húsz éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezik IT, termékfejlesztés... Tovább »

Dr. Kóka János Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató Cellum Dr. Kóka János egykori gazdasági miniszter, pénzügyi befektető, informatikai vállalkozó, 2011. óta a Cellum elnök-vezérigazgatója. Az orvosi diplomával rendelkező üzletember 1996 óta különböző vezetői pozíciót... Tovább »

Sztanó Imre elnök-vezérigazgató NN Sztanó Imre 2016 márciusa óta az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója és 2013 óta igazgatósági tagja. A London Business Schoolban Master of Business Administration oklevelet szerzett szakember 2013-ban csatlakozott az NN... Tovább »

Juhász László Senior Partner & Managing Director, Budapest Boston Consulting Group Juhász László a Boston Consulting Group budapesti irodájának szenior partnere és ügyvezető igazgatója. Húszéves tapasztalattal rendelkezik a magyarországi és délkelet-európai banki menedzsment tanácsadás területén.... Tovább »

Digitális transzformáció - Beindulnak vagy végleg lemaradnak az inkumbens szereplők?

Fontos változások a pénzforgalomban - Azonnali fizetés és PSD2/Open banking

Innovatív technológiák és agilitás a bankoknál és a biztosítóknál

Magyar fintech és insurtech újítások - Befektetők, fintech-guruk és startupperek egy helyen

A magyar pénzintézetek Európában sereghajtónak számítanak a digitalizációban az MNB növekedési jelentése szerint, az európai uniós rangsorban mindössze a 25. helyet foglaljuk el, és ez látszik is a bankok költséghatékonyságán. A fejlesztések sokszor csigalassúsággal és méregdrágán zajlanak, és a helyzet semmivel sem jobb a biztosítóknál. A komplex örökölt core rendszerek és a szervezeti kultúra együttesen akadályozzák őket abban, hogy átfogó digitális transzformációt hajtsanak végre.Mindeközben a gyorsan reagáló challenger bankok és biztosítók is megjelentek a piacon, akik az inkumbens szereplők bevételeire pályáznak, illetve a bigtechek is bármelyik pillanatban új pénzügyi szolgáltatásokkal jelenhetnek meg. Itt a PSD2, és az azonnali fizetési rendszer is elindul nyár közepén, ami szintén komoly feladatot jelent a bankoknak. Mit tehetnek a bankok, biztosítók szorongatott helyzetükben? Hogyan őrzik meg lépéselőnyüket, bedarálják, esetleg megszelídítik a kihívókat, vagy egyszerűen magasabb fokozatba kapcsolnak, és lehagyják őket?Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára a magyar gazdaság készpénzmentesítéséről tart majd előadást, a kormány várható lépéseiről, eddigi eredményeiről, a tranzakciós illetékről beszél majd rendezvényünkön.Tavaly a bankárokat Banking Technology 2018 konferenciánkon provokatív kérdéseivel megszorongató, az Európa top200 fintech guruja között számon tartott Daniel Döderlein is előad majd konferenciánkon. A norvég születésű fintech guru a skandináv készpénzmentesítés egyik vezető alakja, Norvégia első széles körben elterjedt mobilfizetési rendszerét (mCash) a szakember cége hozta létre és működtette. Ma Daniel az újonnan alapított cégével (Auka) támogatja a bankok digitális átalakulását elsősorban payment területen.Open Banking és PSD2 témában nem sajtónyilvános workshopot rendezünk az MNB szakmai támogatásával. A bankok és más piaci érdeklődők egyenesen a PSD2-es szabályozás hazai szabályozási szakértőitől kérdezhetnek a részletekről.Az azonnali átutalásban és a PSD2-ben rejlő lehetőségekről többek között Kóka János volt gazdasági miniszter osztja meg gondolatait, aki külföldön szerzett széleskörű tapasztalatot mobilfizetési rendszerek fejlesztésében, bevezetésében, működtetésében.Az agilis szervezeti átalakításról az ebben élen járó NN Biztosítótó vezérigazgatója és az agilis transzformációt szakmai tanácsokkal támogató BCG magyarországi vezetője, Juhász László beszél majd első panelbeszélgetésünkön.Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánk kiemelt témái: