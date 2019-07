Hatalmas növekedés előtt a drónpiac: itt a szállítás jövője?

A gyársáról és a logisztikáról is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A gyársáról és a logisztikáról is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ma konténerhajókon szállítják a világ áruforgalmának 90%-át, összesen mintegy 4000 milliárd dollár értékben, de több mint egy hónap lehet, mire Pekingből New Yorkba megérkezik egy szállítmány. A szárazföldön az áruforgalom 71%-át teherautók szállítják az Egyesült Államokba, viszont egyre kevesebb ember áll kamionsofőrnek. A repülő sokkal gyorsabb, viszont sokkal drágább megoldást is jelent egyszerre.Több startup is áruszállító drónokkal adna választ ezekre a kihívásokra, ilyen például a Natilus, a Volans-i, a Matternet vagy a Zipline. Ezek a cégek mind áruszállító drónokkal egészítenék ki - ha egyelőre nem is helyettesítenék - az áruszállítást.Bár például a UPS és az Amazon is tervez drónokat használni kisebb csomagok szállítására, jelenleg a piac legnagyobb kihívása, hogy nem tudnak a drónok közel sem akkora tömegeket felemelni, mint egy hajó, vagy akár egy repülőgép. Ennek a problémának a megoldásán dolgozik a Natilus, amely például egy speciális kialakítású, csak áruszállításra alkalmas gépet építene, melyből egyszerre egy tucatot is képes lenne egy pilóta elvezetni távirányítással. A Volans-i a drónok akkumulátoralapú működését helyettesítené újfajta hajtóművekkel, a Matternet pedig egyszerűen olyan eszközök szállítására specializálódna, amelyek nagy értékűek vagy szállításuk sürgős, mint például a gyógyászati segédeszközök.A technológiai hiányosságok mellett egyébként szabályozói akadályok is hátráltatják a dróncégek fejlődését, hiszen a légi forgalom szigorú keretek közé van szorítva.2018-ban a drónalapú logisztikai piac mérete még alig 24 millió dollár volt, 2027-re ez az érték 1,6 milliárd dollárra nőhet 2027-re - vélik a szakemberek. Ez az érték egyébként még mindig eltörpül a hajózási társaságok vagy kamionvállalatok mérete mellett: az egyik legnagyobb tengeri logisztikai cég, Maersk piaci kapitalizációja 158 milliárd dollár.