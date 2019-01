Hiába csökkentették a tranzakciós illetéket, most széttárja a kormány a karjait

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti. tv.) 6. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2019. január 1-től a magánszemély fizetési számlájáról történő átutalás esetén a pénzügyi tranzakciós illeték alapja a 20 ezer forintot meghaladó összeg. A pénzügyi tranzakciós illeték alanya a pénzforgalmi szolgáltató, a beadványban leírt esetben a bank, következésképpen a banknak nem kell a legfeljebb 20 ezer forint összegű magánszemély általi átutalás esetén az állam felé megfizetnie a pénzügyi tranzakciós illetéket. A Pti. tv. egyetlen rendelkezése sem kötelezi a magánszemélyeket pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére, a Pti. tv. tehát a magánszemélynek mentességet sem adhat a pénzügyi tranzakciós illeték fizetése alól.



A beadványban említett banki tranzakciós díjra (amelyet a bank számít fel az ügyfelei felé) a Pti. tv. hatálya nem terjed ki. A Pti. tv. rendelkezései nem adnak felhatalmazást a pénzforgalmi szolgáltatóknak mint illetékfizetésre kötelezetteknek arra, hogy átadják illetékfizetési kötelezettségüket, illetékfizetés alóli mentességüket az ügyfelek részére. A Kormány azt kívánja biztosítani, hogy az illetékfizetésre kötelezett pénzügyi szolgáltatók között erős verseny legyen annak érdekében, hogy a bevezetett mentességből adódó tehercsökkenést a lehető legnagyobb mértékben érvényesítsék ügyfeleik felé. A tranzakciós díjak esetleges változásának kérdése, illetve a mentességnek a szolgáltatások díjaiban való érvényesítése mindazonáltal kívül esik a Pti. tv. szabályozási körén.

Bár múlt héten megkérdeztük a Pénzügyminisztériumot arról, mit szólnak ahhoz, hogy a bankok egy része nem adta át a pénzügyi tranzakciós illeték január 1-jével életbe lépett könnyítését (több bank jelezte azóta, hogy később változtatnak a díjukon), nekünk nem, de egyik olvasónknak válaszoltak a megkeresésére. A PM válasza:A válasz tehát röviden: a törvény a bankokra vonatkozik (ezt eddig is tudtuk) és nem szabad a törvény szerint áthárítanai az illetéket (ezt is tudtuk, de a bankok mégis megtették rendszerszinten, csak nem tranzakciós illeték címén, és ezzel a kormányank semmit nem kezdett).. Most a bankok közötti versenyre bízzák, hogy mennyit engednek át a csökkentésből.