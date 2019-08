Hiába kellene, nem tudnak adózni az izraeli bitcoinkereskedők

A bitcoinkereskedésen elért tőkejövedelemre 25%-os adó vonatkozik magánszemélyek és 47%-os adó vonatkozik vállalatok esetén, a traderek viszont nem tudják ezt befizetni, mivel pénzmosási aggályok miatt a bankok nem fogadnak el bitcoinkereskedésből szerzett jövedelmet.Egy bitcoinkereskedő, Ron Gross vagyontárgyait le is foglalta az adóhatóság, hiába próbálkozott több banknál is a jövedelem befizetésére. Egy másik kereskedő ugyanannál a banknál vezeti személyes folyószámláját, amelynél a bitcointőzsdéje is bankol, a pénzintézet viszont nem hajlandó átutalni a nyereséget a magánszámlájára.Az izraeli hatóságok körülbelül 300 millió sékelnyi bitcoin-jövedelem utáni adótartozást tartanak nyilván, ez jó eséllyel csak töredéke a valós számnak. Állítólag az adóhatóság "tisztában van a problémával, viszont a labda nem náluk van."