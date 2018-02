Hitel az Amazontól: még egy bank is beszállna a bizniszbe

Az online hitelezésről is szó lesz a Portfolio Financial IT konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Az Amazon Lending egy meghívásalapú program, amelyen keresztül olyan vállalkozások juthatnak hitelhez, melyek nem tudnak hagyományos csatornákon keresztül kkv-hitelt hitelt felvenni. A felvehető kölcsön 1000-750 ezer dollár közti érték lehet. 2017 júniusáig az Amazon 1 milliárd dollárnyi kölcsönt folyósított egy év alatt.A techcég most tudatosan igyekszik hűteni a hitelezési platformját a bennfentes források szerint, mivel szeretnék megérteni azokat a kockázatokat, melyek egy nagyobb hitelportfólió menedzselésével járnak.A program széleskörű kiterjesztéséről pedig nincs szó: a hitelekhez mindössze azok a cégek férnek hozzá, amelyek az Amazonon a legnagyobb forgalmat bonyolítják le és finanszírozásra van szükségük. A hitelezési csatorna célja elsősorban nem is a kamatok bezsebelése, hanem hogy az Amazon a platformján keresztül lebonyolított tranzakciókat pörgesse. Az éves hitelkamatok egyébként 6 és 14% körül mozognak.A Bank of Americával kapcsolatos együttműködés részleteiről egyébként mindössze annyit tudni, hogy körülbelül 600 millió dollárnyi plusz forráshoz nyerhet hozzáférést az Amazon.