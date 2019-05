Hogyan lehet előhozni a bankokban rejlő innovációs erőt?

Az OTP Lab a bank innovációs központja, a bankban meglévő innovációs potenciált hivatott előhozni, ehhez eszközöket, platformot, ha kell, erőforrást biztosít. A startupokkal, fintechekkel is együttdolgoznak, a közös projekteket a Lab koordinálja.Az ötletek, termékek teszteléséhez fizikai és digitális térre is szükség van. A fizikai környezet az OTP Árkádban lévő innovációs fiókja, ahol a legújabb technológiákat és módszereket tesztelik valódi ügyfelek közreműködésével. Nagyon fontos, hogy az érdemi döntéshozókat már a projektek elején bevonják a tesztekbe, nem csak az elinduláshoz, hanem a későbbi bevezetéshez is fontos, hogy a folyamat jól haladjon.Az ingyenes proof-of-concepteknek megvannak a hátulütői, ilyenkor ha egy pénzt is fizető fél kerül a startup vagy szállító látóterébe, akkor könnyen lehet, hogy inkább ezzel az új szereplővel dolgozik együtt, az erőforrásait ide csoportosítja át.Ugyanazokat a lépéseket egy proof-of-concept projekt keretein belül is végig kell járni. Nem lesz egyszerűbb, de hasznos tapasztalatokra lehet szert tenni, ami később sok fejfájástól óvja meg a bankot és a partnereit is, amelyek alkalmazzák.