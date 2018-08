Idén mesés vagyonokat tettek zsebre a fintech cégek

A fintechek ökoszisztéma legfontosabb szereplői is ott lesznek a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 19-én az Europe Congress Centerben. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

10. Nordax Group

Székhely: Svédország

Fintech alszektor: intézményi/B2B

Deal értéke: 788 millió dollár

A Nordax egy észak-európai fintech, amely a bankoknak kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak, mintegy 150 ezer fős ügyfélbázissal rendelkeznek. Főleg jelzáloghitelek és személyi hitelek kihelyezésében segítettek a bankoknak. Április 24-én kivezették a stockholmi tőzsdéről a Nordax papírjait, a tulajdonos Nordic capital & Sampo, a társaság 98,98 százalékos tulajdonosa felvásárolta a fennmaradt közkézen lévő tulajdoni részesedést is.

9. Openlink Financial

Székhely: USA

Fintech alszektor: bankolás/tőkepiac

Deal értéke: 1 milliárd dollár

2018 februárjában jelentették be, hogy az Openlinket felvásárolja az ION Investment Group. Az Openlink kereskedési és kockázatkezelési megoldásokat szállít hagyományos tőkepiaci és banki szereplőknek.

8. Cayan

Székhely: USA

Fintech alszektor: fizetési

Deal értéke: 1,05 milliárd dollár

Januárban zárult a Cayan e-kereskedelmi fizetési platformot fejlesztő cég felvásárlása, az új tulajdonos a TSYS, egy szintén fizetésekkel foglalkozó fintech cég lett, amely elsődlegesen a kkv-szektort szolgálja ki.

7. PowerPlan

Székhely: USA

Fintech alszektor: intézményi/B2B

Deal értéke: 1,1 milliárd dollár

A PowerPlan egy adózási, költségtervezési és analitikai szoftvereket gyártó vállalat, amelyet 1,1 milliárd dollárért vásárolt fel a Roper Technologies. Nem egy tegnap indult fintech startupról van éppen szó, ugyanis a céget még 1994-ben alapították. Az új tulajdonos 12 hónap alatt 150 millió dolláros bevételt és 60 millió dolláros adózás utáni free-cash-flowt vár a cégtől.

6. IRIS Software Group

Székhely: Egyesült Királyság

Fintech alszektor: intézményi/B2B

Deal értéke: 1,8 milliárd dollár

A londoni tőzsdén jegyzett ICG nevű szoftvercég vásárolta fel az IRIS szoftverfejlesztőt, amely pénzügyi, számlázási programokat fejleszt elsősorban. A

5. iZettle

Székhely: Svédország

Fintech alszektor: fizetési

Deal értéke: 2,2 milliárd dollár

A PayPal vette meg az iZettle nevű céget, amely mobilhoz csatlakoztatható kártyaolvasóiról vált ismertté, de májusban lezajlott felvásárlásakor már mesterséges intelligenciával és felhő-alapú szolgáltatásokkal is foglalkozott.

4. Blackhawk Network Holdings

Székhely: USA

Fintech alszektor: fizetési

Deal értéke: 3,5 milliárd dollár

A 2001-ben alapított Blackhawk Network ajándékkártyákat, prepaid kártyákat gyárt cégeknek illetve közvetlenül ügyfeleknek, és ezek mögé szoftvereket, mobilappot, tárcát is fejlesztenek. A Silver Lake és a P2 tőketársaság vásárolta fel a céget 3,5 milliárd dollárért.

3. Nets

Székhely: Dánia

Fintech alszektor: fizetési

Deal értéke: 5,5 milliárd dollár

A Nets egy fizetési megoldásokat szállító fintech cég, többek között ujjlenyomatos és vénaszkenneres fizetést, hang alapú fizetéskezdeményezést és online paltformot is fejlesztenek partnereiknek. A felvásárlást a Hellman & Friedman alapkezelő vette meg a céget, az elvi megállapodás még tavaly ősszel született meg erről.

2. Worldpay

Székhely: Egyesült Királyság

Fintech alszektor: fizetési

Deal értéke: 12,9 milliárd dollár

A fizetési infrastruktúrákat és platformokat működtető Worldpay a Vantiv és a Worldpay egyesüléséből jött létre, a Vantiv 12,9 milliárd dollárért vette meg a céget. Évente mintegy 40 milliárd tranzakciót számolnak el 300 különböző fizetési módon és összesen 146 országban 126 pénznemben.

1. Ant Financial

Székhely: Kína

Fintech alszektor: Intézményi/B2B

Deal értéke: 14 milliárd dollár

Az Ant Financial az Alibaba nevű kínai e-kereskedelmi cég fizetési rendszerét, az Alipayt üzemelteti. 2014-ben (az Alibaba tőzsdei bevezetése előtt) vált le anyacégéről, majd vette fel az Ant Financial nevet. Minden idők legnagyobb, 14 milliárd dolláros tőzsdén kívüli forrásbevonási körét zárta le a cég az első félévben, az Ant Financial ről bővebben itt írtunk.

A lista forrása a KPMG friss fintech tanulmánya